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В Чернигове в третий раз за ночь прогремели взрывы
В Чернигове в третий раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
В Чернигове в третий раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы в третий раз после полуночи прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:00:00+03:00
2025-01-20T03:00:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы в третий раз после полуночи прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.Ранее телеканал дважды сообщал о взрывах в городе."Чернигов - повторные взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 2.53 мск в Черниговской области звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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в мире, чернигов, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Чернигове в третий раз за ночь прогремели взрывы
В Чернигове после воздушной тревоги в третий раз за ночь прогремели взрывы