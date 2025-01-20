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В Чернигове в третий раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:00 20.01.2025 (обновлено: 03:03 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994533381.html
В Чернигове в третий раз за ночь прогремели взрывы
В Чернигове в третий раз за ночь прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
В Чернигове в третий раз за ночь прогремели взрывы
Взрывы в третий раз после полуночи прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:00:00+03:00
2025-01-20T03:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
чернигов
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы в третий раз после полуночи прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.Ранее телеканал дважды сообщал о взрывах в городе."Чернигов - повторные взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 2.53 мск в Черниговской области звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250120/vzryv-1994530052.html
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в мире, чернигов, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Чернигов, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Чернигове в третий раз за ночь прогремели взрывы

В Чернигове после воздушной тревоги в третий раз за ночь прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы в третий раз после полуночи прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.
Ранее телеканал дважды сообщал о взрывах в городе.
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
02:07
"Чернигов - повторные взрывы", - говорится в сообщении ТСН.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 2.53 мск в Черниговской области звучит воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 21:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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