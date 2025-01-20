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В Чернигове вновь прогремели взрывы

В Чернигове вновь прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025

В Чернигове вновь прогремели взрывы

Взрывы во второй раз после полуночи прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:30:00+03:00

2025-01-20T02:30:00+03:00

2025-01-20T02:37:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы во второй раз после полуночи прогремели в Чернигове на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.Ранее телеканал уже сообщал о взрывах в городе."Чернигов - снова взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 2.28 мск в Черниговской области звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

чернигов, в мире, россия, украина, вооруженные силы украины