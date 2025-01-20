https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994528281.html
В Николаевской области прогремели взрывы
В Николаевской области прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
В Николаевской области прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Николаевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:40:00+03:00
2025-01-20T01:40:00+03:00
2025-01-20T01:41:00+03:00
в мире
николаевская область
россия
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Николаевской области на Украине на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы. Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 1.24 мск в Николаевской области звучит воздушная тревога. "Николаевская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994526981.html
https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html
николаевская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:0:1140:854_1920x0_80_0_0_f44ccdb08abfdff793e2f44092f48148.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, николаевская область, россия, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
В мире, Николаевская область, Россия, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В Николаевской области прогремели взрывы
В Николаевской области после воздушной тревоги прогремели взрывы