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В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы
В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Черниговской и Черкасской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:07:00+03:00
2025-01-20T01:07:00+03:00
2025-01-20T01:16:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черниговской и Черкасской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 1.08 мск в Черниговской и Черкасской областях звучит воздушная тревога."Черниговская область, Черкасская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы
В Черниговской и Черкасской областях после воздушной тревоги прогремели взрывы