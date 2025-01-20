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В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:07 20.01.2025 (обновлено: 01:16 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994526981.html
В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы
В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы
Взрывы прогремели в Черниговской и Черкасской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T01:07:00+03:00
2025-01-20T01:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
черкасская область
черниговская область
украина
в мире
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черниговской и Черкасской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 1.08 мск в Черниговской и Черкасской областях звучит воздушная тревога."Черниговская область, Черкасская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994525727.html
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черкасская область
черниговская область
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черкасская область, черниговская область, украина, в мире, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Черниговская область, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия
В Черниговской и Черкасской областях прогремели взрывы

В Черниговской и Черкасской областях после воздушной тревоги прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в Черниговской и Черкасской областях Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал ТСН в Telegram-канале со ссылкой на мониторинговые каналы.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 1.08 мск в Черниговской и Черкасской областях звучит воздушная тревога.
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Харькове прогремели взрывы
00:42
"Черниговская область, Черкасская область - взрывы", - говорится в сообщении ТСН.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 21:14
 
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьЧерниговская областьУкраинаВ миреВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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