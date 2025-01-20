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В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:39 20.01.2025 (обновлено: 00:40 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994525427.html
В Херсоне прогремели взрывы
В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T00:39:00+03:00
2025-01-20T00:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсон
вооруженные силы украины
в мире
россия
херсонская область
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов в Telegram-канале."В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного".Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994524157.html
https://ria.ru/20250119/svo-1994517319.html
херсон
россия
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херсон, вооруженные силы украины, в мире, россия, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, В мире, Россия, Херсонская область
В Херсоне прогремели взрывы

В подконтрольном ВСУ Херсоне прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов в Telegram-канале.
Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного".
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
В Кривом Роге прогремели взрывы
00:13
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
"Они совсем близко": на Украине забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО
Вчера, 21:14
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонВооруженные силы УкраиныВ миреРоссияХерсонская область
 
 
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