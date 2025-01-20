https://ria.ru/20250120/vzryvy-1994525427.html

В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025

В Херсоне прогремели взрывы

Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025

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2025-01-20T00:39:00+03:00

2025-01-20T00:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы раздались в подконтрольном ВСУ городе Херсон, сообщил украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на своих корреспондентов в Telegram-канале."В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении "Общественного".Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

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Дарья Буймова

херсон, вооруженные силы украины, в мире, россия, херсонская область