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В украинском городе Нежин прогремел взрыв
В украинском городе Нежин прогремел взрыв - РИА Новости, 20.01.2025
В украинском городе Нежин прогремел взрыв
Взрывы прогремели в районе города Нежин в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:26:00+03:00
2025-01-20T03:26:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в районе города Нежин в Черниговской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает телеканал ТСН в Telegram-канале."Нежин, район (Черниговская область) - взрывы", - говорится в сообщении, опубликованном ТСН.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, по состоянию на 3.23 мск в Черниговской области звучит воздушная тревога.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Нежин, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Россия
В украинском городе Нежин прогремел взрыв
В городе Нежин в Черниговской области прогремел взрыв