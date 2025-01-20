https://ria.ru/20250120/vzryv-1994530052.html
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В первые часы ночи в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:07:00+03:00
2025-01-20T02:07:00+03:00
2025-01-20T03:02:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В первые часы ночи в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН в Telegram."Бершадь (Винничина) — взрывы. <...> Николаевщина — взрывы", — говорится в отдельных постах.Подчеркивается, что такие инциденты произошли и в Черниговской и Черкасской областях. При этом в самом Чернигове — трижды.По данным канала "Общественное", взрывы прогремели за пределами Харькова, а издание "Зеркало недели" утверждает, что они были и в Кривом Роге.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994529139.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Харьков, Винницкая область, Черниговская область, Николаевская область, Кривой Рог