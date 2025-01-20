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В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:07 20.01.2025 (обновлено: 03:02 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vzryv-1994530052.html
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025
В нескольких регионах Украины прогремели взрывы
В первые часы ночи в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:07:00+03:00
2025-01-20T03:02:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
черкасская область
харьков
винницкая область
черниговская область
николаевская область
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В первые часы ночи в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН в Telegram."Бершадь (Винничина) — взрывы. &lt;...&gt; Николаевщина — взрывы", — говорится в отдельных постах.Подчеркивается, что такие инциденты произошли и в Черниговской и Черкасской областях. При этом в самом Чернигове — трижды.По данным канала "Общественное", взрывы прогремели за пределами Харькова, а издание "Зеркало недели" утверждает, что они были и в Кривом Роге.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994529139.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
черкасская область
харьков
винницкая область
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в мире, украина, черкасская область, харьков, винницкая область, черниговская область, николаевская область, кривой рог
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Черкасская область, Харьков, Винницкая область, Черниговская область, Николаевская область, Кривой Рог

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В первые часы ночи в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН в Telegram.
"Бершадь (Винничина) — взрывы. <...> Николаевщина — взрывы", — говорится в отдельных постах.
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Подчеркивается, что такие инциденты произошли и в Черниговской и Черкасской областях. При этом в самом Чернигове — трижды.
По данным канала "Общественное", взрывы прогремели за пределами Харькова, а издание "Зеркало недели" утверждает, что они были и в Кривом Роге.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЧеркасская областьХарьковВинницкая областьЧерниговская областьНиколаевская областьКривой Рог
 
 
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