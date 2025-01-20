https://ria.ru/20250120/vzryv-1994530052.html

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы - РИА Новости, 20.01.2025

В нескольких регионах Украины прогремели взрывы

В первые часы ночи в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН в Telegram. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:07:00+03:00

2025-01-20T02:07:00+03:00

2025-01-20T03:02:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

черкасская область

харьков

винницкая область

черниговская область

николаевская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/09/1988162820_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_66fe2628f9086d9caae81226a8e42688.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. В первые часы ночи в нескольких регионах Украины прогремели взрывы, сообщает телеканал ТСН в Telegram."Бершадь (Винничина) — взрывы. <...> Николаевщина — взрывы", — говорится в отдельных постах.Подчеркивается, что такие инциденты произошли и в Черниговской и Черкасской областях. При этом в самом Чернигове — трижды.По данным канала "Общественное", взрывы прогремели за пределами Харькова, а издание "Зеркало недели" утверждает, что они были и в Кривом Роге.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994529139.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

черкасская область

харьков

винницкая область

черниговская область

николаевская область

кривой рог

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, черкасская область, харьков, винницкая область, черниговская область, николаевская область, кривой рог