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При ударах ВСУ по Запорожской области погиб человек
При ударах ВСУ по Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 20.01.2025
При ударах ВСУ по Запорожской области погиб человек
Украинские войска нанесли серию ударов по Запорожской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:20:00+03:00
2025-01-20T20:20:00+03:00
2025-01-20T22:34:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов по Запорожской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Противник нанес удары по нескольким муниципальным округам Запорожской области. В Васильевском округе под артиллерийский обстрел попало село Верхняя Криница. Погиб мирный житель 1961 года рождения. Его жена (1963 года рождения. — Прим. ред.) получила осколочные ранения и доставлена в больницу", — написал он.Кроме того, украинский дрон обстрелял село Гоголевка в Куйбышевском округе. Снаряд упал во двор нежилого частного дома и разорвался. Информации о пострадавших не было, уточнил Балицкий."В Пологовском округе БПЛА противника атаковал подстанцию города Пологи. В результате повреждено оборудование, без электроснабжения остались 3312 абонентов. Пострадавших нет", — указал глава региона.По его словам, ремонтно-восстановительная бригада прибудет на место после стабилизации обстановки. Сохраняется угроза повторных ударов. Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250118/diversanty-1994361642.html
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Киев
При ударах ВСУ по Запорожской области погиб человек
Балицкий: ВСУ нанесли серию ударов по Запорожской области, погиб человек