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При ударах ВСУ по Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 20.01.2025 (обновлено: 22:34 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vsu-1994696656.html
При ударах ВСУ по Запорожской области погиб человек
При ударах ВСУ по Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 20.01.2025
При ударах ВСУ по Запорожской области погиб человек
Украинские войска нанесли серию ударов по Запорожской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:20:00+03:00
2025-01-20T22:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
вооруженные силы украины
киев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов по Запорожской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале. "Противник нанес удары по нескольким муниципальным округам Запорожской области. В Васильевском округе под артиллерийский обстрел попало село Верхняя Криница. Погиб мирный житель 1961 года рождения. Его жена (1963 года рождения. — Прим. ред.) получила осколочные ранения и доставлена в больницу", — написал он.Кроме того, украинский дрон обстрелял село Гоголевка в Куйбышевском округе. Снаряд упал во двор нежилого частного дома и разорвался. Информации о пострадавших не было, уточнил Балицкий."В Пологовском округе БПЛА противника атаковал подстанцию города Пологи. В результате повреждено оборудование, без электроснабжения остались 3312 абонентов. Пострадавших нет", — указал глава региона.По его словам, ремонтно-восстановительная бригада прибудет на место после стабилизации обстановки. Сохраняется угроза повторных ударов. Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20250118/diversanty-1994361642.html
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россия, запорожская область, евгений балицкий, происшествия, вооруженные силы украины, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Евгений Балицкий, Происшествия, Вооруженные силы Украины, Киев
При ударах ВСУ по Запорожской области погиб человек

Балицкий: ВСУ нанесли серию ударов по Запорожской области, погиб человек

© Балицкий Евгений/TelegramПоследствия обстрела ВСУ в Запорожской области
Последствия обстрела ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Балицкий Евгений/Telegram
Последствия обстрела ВСУ в Запорожской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Украинские войска нанесли серию ударов по Запорожской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram-канале.
"Противник нанес удары по нескольким муниципальным округам Запорожской области. В Васильевском округе под артиллерийский обстрел попало село Верхняя Криница. Погиб мирный житель 1961 года рождения. Его жена (1963 года рождения. — Прим. ред.) получила осколочные ранения и доставлена в больницу", — написал он.
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Кроме того, украинский дрон обстрелял село Гоголевка в Куйбышевском округе. Снаряд упал во двор нежилого частного дома и разорвался. Информации о пострадавших не было, уточнил Балицкий.
"В Пологовском округе БПЛА противника атаковал подстанцию города Пологи. В результате повреждено оборудование, без электроснабжения остались 3312 абонентов. Пострадавших нет", — указал глава региона.
По его словам, ремонтно-восстановительная бригада прибудет на место после стабилизации обстановки. Сохраняется угроза повторных ударов.
Запорожская область вошла в состав России после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать эту территорию. Сейчас Москва контролирует более 70 процентов региона, ВСУ удерживают бывший областной центр — город Запорожье. С марта 2023-го административным центром области стал Мелитополь.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествияВооруженные силы УкраиныКиев
 
 
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