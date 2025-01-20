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Украинские войска обстреляли Волноваху и сбросили бомбу на Горловку
Украинские войска обстреляли Волноваху и сбросили бомбу на Горловку - РИА Новости, 20.01.2025
Украинские войска обстреляли Волноваху и сбросили бомбу на Горловку
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщили в понедельник в управлении... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:09:00+03:00
2025-01-20T20:09:00+03:00
2025-01-20T20:09:00+03:00
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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщили в понедельник в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.30 - населенный пункт Волноваха: две ракеты из РСЗО; 18.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Тип РСЗО не уточняется. Информация о последствиях не поступала. Волноваха - город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Население города составляет более 20 тысяч человек. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250120/dron-1994643291.html
https://ria.ru/20250120/obstrel-1994652339.html
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в мире, горловка, волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Волноваху и сбросили бомбу на Горловку
ВСУ обстреляли Волноваху из РСЗО и сбросили взрывоопасный предмет на Горловку