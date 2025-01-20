Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Волноваху и сбросили бомбу на Горловку - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:09 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/vsu-1994694354.html
Украинские войска обстреляли Волноваху и сбросили бомбу на Горловку
Украинские войска обстреляли Волноваху и сбросили бомбу на Горловку - РИА Новости, 20.01.2025
Украинские войска обстреляли Волноваху и сбросили бомбу на Горловку
Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщили в понедельник в управлении... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:09:00+03:00
2025-01-20T20:09:00+03:00
в мире
горловка
волноваха
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f04e59590a4f6c61601cac46c84588a3.jpg
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщили в понедельник в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.30 - населенный пункт Волноваха: две ракеты из РСЗО; 18.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Тип РСЗО не уточняется. Информация о последствиях не поступала. Волноваха - город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Население города составляет более 20 тысяч человек. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20250120/dron-1994643291.html
https://ria.ru/20250120/obstrel-1994652339.html
горловка
волноваха
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/14/1846249487_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8dd373c5272ae3f02d177bb719b939b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, волноваха, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
В мире, Горловка, Волноваха, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Волноваху и сбросили бомбу на Горловку

ВСУ обстреляли Волноваху из РСЗО и сбросили взрывоопасный предмет на Горловку

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ жилого района Волновахи
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ жилого района Волновахи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколок снаряда, обнаруженный после обстрела со стороны ВСУ жилого района Волновахи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили две ракеты из РСЗО по Волновахе и сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Горловку, сообщили в понедельник в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.
"Зафиксирован обстрел и атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 18.30 - населенный пункт Волноваха: две ракеты из РСЗО; 18.30 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
При атаке дрона ВСУ в ДНР пострадали восемь сотрудников "Донбассгаза"
Вчера, 16:20
Тип РСЗО не уточняется. Информация о последствиях не поступала.
Волноваха - город на юго-западе ДНР, расположенный между Донецком и Мариуполем. Население города составляет более 20 тысяч человек. Город был освобожден российской армией 11 марта 2022 года.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Фрагмент снаряда после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
ВСУ обстреляли школу и дома в Макеевке из РСЗО
Вчера, 16:53
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаВолновахаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала