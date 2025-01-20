https://ria.ru/20250120/vsu-1994680445.html

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Ясиноватую

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Ясиноватую - РИА Новости, 20.01.2025

ВСУ сбросили взрывоопасные предметы на Горловку и Ясиноватую

Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Горловку и Ясиноватую, сообщили в управлении... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:34:00+03:00

2025-01-20T18:34:00+03:00

2025-01-20T18:34:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

иван приходько

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска сбросили в понедельник взрывоопасные предметы с беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Горловку и Ясиноватую, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксированы атаки БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15.40 - населенный пункт Ясиноватая: сбросы взрывоопасных предметов с БПЛА; 17.55 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасных предметов с БПЛА", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства. Мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в поселке Гольмовский в Никитовском районе города при атаке дрона ВСУ поврежден дом. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, там находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250120/obstrel-1994652339.html

https://ria.ru/20250120/vsu-1994620424.html

горловка

ясиноватая

донецкая народная республика

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в мире, горловка, ясиноватая, донецкая народная республика, иван приходько, вооруженные силы украины