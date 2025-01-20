https://ria.ru/20250120/vsu-1994648039.html

В ЛНР экс-бойца ВСУ будут судить за избиение пожилого человека в 2018 году

В ЛНР экс-бойца ВСУ будут судить за избиение пожилого человека в 2018 году - РИА Новости, 20.01.2025

В ЛНР экс-бойца ВСУ будут судить за избиение пожилого человека в 2018 году

Бывший боец ВСУ предстанет перед судом в ЛНР за избиение до смерти пожилого человека в 2018 году, семь лет назад фигурант был освобожден украинским судом,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:39:00+03:00

2025-01-20T16:39:00+03:00

2025-01-20T16:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

россия

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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ЛУГАНСК, 20 янв - РИА Новости. Бывший боец ВСУ предстанет перед судом в ЛНР за избиение до смерти пожилого человека в 2018 году, семь лет назад фигурант был освобожден украинским судом, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя управления СК России по республике Елена Марковская. "Следственными органами следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Луганской Народной Республике завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего военнослужащего вооруженных сил Украины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", - сообщила Марковская. По данным следствия, в августе 2018 года обвиняемый прибыл в частное домовладение в поселке Марковка, спровоцировал конфликт на бытовой почве и жестоко избил пожилого мужчину, который в результате полученных травм скончался на месте происшествия. "Несмотря на то, что лицо, совершившее особо тяжкое преступление в 2018 году, было установлено и материалы уголовного дела направлялись в (украинский - ред.) суд, злоумышленника освободили в судебном заседании, приговор не огласили", - отметила Марковская. Она добавила, что после начала СВО и входа российских войск на территорию Марковского района украинские правоохранители массово уничтожали материалы по уголовным делам. По данному преступлению осталось лишь несколько процессуальных документов. "Несмотря на это, следователи Станично-Луганского межрайонного следственного отдела и сотрудники МВД по ЛНР по крупицам восстановили события того дня, нашли свидетелей и понятых, которые вновь сообщили об обстоятельствах совершенного преступления. Были проведены сложные судебные экспертизы, которые подтвердили причастность мужчины к совершению инкриминируемого преступного деяния", - заявила Марковская. Благодаря грамотной тактике и наступательной позиции следствия обвиняемый дал признательные показания, рассказав о способе и мотиве совершенного преступления. Его арестовали, дело направлено в суд для рассмотрения по существу, заключили в управлении СК РФ.

https://ria.ru/20250114/dnr-1993682522.html

https://ria.ru/20241226/vsu-1991478277.html

https://ria.ru/20241210/dnr-1988383396.html

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происшествия, луганская народная республика, россия, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)