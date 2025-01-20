ВСУ атаковали четыре города в Запорожской области
Замглавы Запорожской области Тицкий: ВСУ атаковали четыре города в регионе
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Белгородской области | Перейти в медиабанкФрагмент боеприпаса
Фрагмент боеприпаса. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали четыре города и два села в Запорожской области, работала система ПВО, сообщил замгубернатора Антон Тицкий в своем Telegram-канале.
"Населенные пункты Запорожской области подвергаются атакам со стороны ВСУ. В Васильевке нашими военнослужащими сбит беспилотник с самодельными взрывными устройствами вблизи здания районной администрации. Дважды противник пытался атаковать Мелитополь. Обе атаки отразила ПВО. В Токмаке также дважды работала ПВО", - написал Тицкий.
Он уточнил, что в Пологах зафиксирована вражеская атака по территории городского водоканала. Повреждены остекление здания и гражданский автомобиль, сгорел скутер сотрудника. В селе Чапаевка Пологовского района из-за атаки ВСУ поврежден трансформатор, электроснабжение восстановлено.
Кроме того, по словам Тицкого, под артиллерийский удар попало село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района, поврежден частный дом.
"Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших", - подчеркнул замгубернатора.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
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