https://ria.ru/20250120/vsu-1994640785.html

ВСУ атаковали четыре города в Запорожской области

ВСУ атаковали четыре города в Запорожской области - РИА Новости, 20.01.2025

ВСУ атаковали четыре города в Запорожской области

Украинские войска в понедельник атаковали четыре города и два села в Запорожской области, работала система ПВО, сообщил замгубернатора Антон Тицкий в своем... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T16:08:00+03:00

2025-01-20T16:08:00+03:00

2025-01-20T16:08:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска в понедельник атаковали четыре города и два села в Запорожской области, работала система ПВО, сообщил замгубернатора Антон Тицкий в своем Telegram-канале. "Населенные пункты Запорожской области подвергаются атакам со стороны ВСУ. В Васильевке нашими военнослужащими сбит беспилотник с самодельными взрывными устройствами вблизи здания районной администрации. Дважды противник пытался атаковать Мелитополь. Обе атаки отразила ПВО. В Токмаке также дважды работала ПВО", - написал Тицкий. Он уточнил, что в Пологах зафиксирована вражеская атака по территории городского водоканала. Повреждены остекление здания и гражданский автомобиль, сгорел скутер сотрудника. В селе Чапаевка Пологовского района из-за атаки ВСУ поврежден трансформатор, электроснабжение восстановлено. Кроме того, по словам Тицкого, под артиллерийский удар попало село Великая Знаменка Каменско-Днепровского района, поврежден частный дом. "Во всех случаях обошлось без жертв и пострадавших", - подчеркнул замгубернатора. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признаёт его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250119/vsu-1994517093.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, россия, запорожская область, вооруженные силы украины, происшествия