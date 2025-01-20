https://ria.ru/20250120/vsu-1994620424.html

В Госдуме назвали удар ВСУ по селу Бехтеры камнем в огород Трампа

В Госдуме назвали удар ВСУ по селу Бехтеры камнем в огород Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

В Госдуме назвали удар ВСУ по селу Бехтеры камнем в огород Трампа

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал удар ВСУ американскими ракетами по селу Бехтеры Херсонской области... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:28:00+03:00

2025-01-20T14:28:00+03:00

2025-01-20T15:06:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал удар ВСУ американскими ракетами по селу Бехтеры Херсонской области камнем в огород избранного президента США Дональда Трампа, чтобы сделать невозможным выполнение его обязательств по прекращению украинского конфликта. Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области ВСУ нанесли с помощью американской РСЗО HIMARS в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо, во время обстрела два человека погибли и 23 получили ранения различной степени тяжести, четверо раненых - дети. "Киевский режим во главе с Зеленским и ВСУ решили омрачить приход к власти Трампа, неспроста выбрав для нанесения американскими ракетами по мирному селу и школе именно день инаугурации. Все это камень в огород Трампа, чтобы данной трагедией сделать невозможным выполнение его обязательств по прекращению украинского конфликта", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Зеленский продолжает действовать в русле преступного курса президента США Джо Байдена. "Нет сомнения, что удар нанесен целенаправленно и избирательно", - подчеркнул депутат. Инаугурация Трампа состоится в Вашингтоне 20 января, он станет 47-м главой Соединенных Штатов. Церемония принесения присяги начнется в полдень по местному времени (20.00 мск) в ротонде здания конгресса, независимо от того, даст ли Трамп к этому времени клятву на Библии, его срок будет считаться начавшимся.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994618790.html

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Последствия обстрела ВСУ школы в селе Бехтеры Херсонской области Кадры РИА Новости с места обстрела ВСУ школы в селе Бехтеры Херсонской области, где, по последним данным, погибли 2 человека и еще 23 получили ранения. 2025-01-20T14:28 true PT1M07S

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