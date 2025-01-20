https://ria.ru/20250120/vsu-1994618575.html

Очевидец рассказал о подрыве ВСУ подвала с мирными жителями в Часовом Яре

Очевидец рассказал о подрыве ВСУ подвала с мирными жителями в Часовом Яре - РИА Новости, 20.01.2025

Очевидец рассказал о подрыве ВСУ подвала с мирными жителями в Часовом Яре

Украинские боевики во время боев в Часовом Яре в ДНР дважды подрывали подвал с мирными жителями, а когда те спасались бегством, закидывали их минами с дронов,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:23:00+03:00

2025-01-20T14:23:00+03:00

2025-01-20T14:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

часов яр

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские боевики во время боев в Часовом Яре в ДНР дважды подрывали подвал с мирными жителями, а когда те спасались бегством, закидывали их минами с дронов, восемь человек погибли, рассказал очевидец Олег Столбовский. По его словам, один раз это произошло 1 января, второй - в середине января, помощь мирным жителям оказали российские военные. Видео с показаниями очевидца предоставил РИА Новости посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. В середине января советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что ВС РФ выбили украинские войска с территории огнеупорного комбината в Часовом Яре, противник отброшен в частный сектор, ведется зачистка многоэтажной застройки города. "Проживали в последнее время в подвале по адресу улица Артема, дом 24. Было там у нас 11 человек: шесть женщин, пять мужчин. 31 числа, декабря сначала, бабушку мы забрали к себе в подвал. На второй день (то есть 1 января - ред.) ВСУшная группа зашла в этот подвал, заминировала этот подвал и подорвала. "Успешно" похоронила нашего деда там. То есть заживо его там оставили", - рассказал Столбовский, который жил в Часовом Яре до 13 января. Уличные бои в этом районе начались 11-12 января, добавил местный житель. В один из этих дней украинские боевики кинули гранату в подвал, где скрывались Столбовский с соседями. "В центральный подъезд были сброшены ВСУшниками-пацанами – два молодых хлопца были – сброшены две термобарические гранаты. Пожар начался моментально. Разгорелось буквально за 20 минут все, это было от нас метрах в 25-30. Через 20 минут рвануло два баллона газовых", - сказал мужчина. Люди, которые скрывались в подвале, оказались заперты в подземелье – наружу вели только две дырки, через которые было трудно пролезть пожилым людям. Вскоре у здания появились российские военные, которые помогли им спастись – причем двое солдат сделали это ценой собственной жизни. "Вытащили, получается, выскочили… Один мужчина, второй…. Женщина вылезла. Уже был такой дым сумасшедший, что даже возле окна стоять было невозможно... Пятую женщину, когда мы тащили, она потеряла сознание, упала назад, но мы попытались вытащить раненую. Двое российских солдат не вышли, хотя они были живые. Они помогали вылазить. Там сгорели вместе с нашими гражданскими. Вместе семь человек сгорело внизу", - рассказал очевидец. При этом, по его словам, пока группа пыталась спастись, украинские военные закидывали ее минами с дрона "Баба-Яга". Одну из женщин отвели в соседний дом № 22, добавил Столбовский. "Когда мы вылезли наверх, сразу же прилетела "Баба Яга". Начала кидать по нам мины. Фактически "помогая" нас докончить. Улетала каждые десять минут, прилетала и продолжала кидать в нас мины", - рассказал он. Поздно ночью спасательную операцию пришлось отложить на утро. "Я вернулся назад. Со мной были Бергман Сергей и Женя. Я уже утром пошел смотреть, искать, кто остался там живой. Оставалось три человека. Когда подошел, там, где мы вытаскивали людей, Сергей Бергман был застреленный в лоб... Подошел к 22-му дому, попытался, чтобы кто-то отозвался, но остальных троих, кто были (в их группе - ред.) не нашел. Там уже были ВСУшники в этом доме", - пояснил Столбовский. После этого российские военные помогли ему покинуть опасный район.

https://ria.ru/20250120/chasovyar-1981337707.html

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россия, донецкая народная республика, часов яр, вооруженные силы украины