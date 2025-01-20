В Курской области более ста домов пострадали при обстрелах ВСУ
В Курской области более ста домов пострадали при обстрелах ВСУ за последние дни
© СоцсетиПоследствия обстрела села Ивановское Курской области со стороны ВСУ. Кадр видео
© Соцсети
Последствия обстрела села Ивановское Курской области со стороны ВСУ. Кадр видео. Архивное фото
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КУРСК, 20 янв – РИА Новости. Более сотни домов получили повреждения в результате обстрелов ВСУ за последние дни, сообщил в ходе еженедельного заседания руководства региона врио первого заместителя губернатора Курской области Алексей Дедов.
"По обстрелам… У нас всего пострадало за последние дни 93 домовладения, 21 многоквартирный дом", - сообщил Дедов.
Он добавил, что за неделю в регионе установлено 194 поврежденных оконных блока из 831 поврежденного, восстановлено 10 крыш в частных домах и три в многоквартирных. По словам Дедова, осталось восстановить два многоквартирных и 12 частных домов. Работы планируется завершить до конца месяца.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
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В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.