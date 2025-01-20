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В Курской области более ста домов пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025
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12:23 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/vsu-1994589712.html
В Курской области более ста домов пострадали при обстрелах ВСУ
В Курской области более ста домов пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025
В Курской области более ста домов пострадали при обстрелах ВСУ
Более сотни домов получили повреждения в результате обстрелов ВСУ за последние дни, сообщил в ходе еженедельного заседания руководства региона врио первого... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:23:00+03:00
2025-01-20T12:23:00+03:00
россия
курская область
брянская область
алексей дедов
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
безопасность
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КУРСК, 20 янв – РИА Новости. Более сотни домов получили повреждения в результате обстрелов ВСУ за последние дни, сообщил в ходе еженедельного заседания руководства региона врио первого заместителя губернатора Курской области Алексей Дедов. "По обстрелам… У нас всего пострадало за последние дни 93 домовладения, 21 многоквартирный дом", - сообщил Дедов. Он добавил, что за неделю в регионе установлено 194 поврежденных оконных блока из 831 поврежденного, восстановлено 10 крыш в частных домах и три в многоквартирных. По словам Дедова, осталось восстановить два многоквартирных и 12 частных домов. Работы планируется завершить до конца месяца. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994587965.html
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россия, курская область, брянская область, алексей дедов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Курская область, Брянская область, Алексей Дедов, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Безопасность
В Курской области более ста домов пострадали при обстрелах ВСУ

В Курской области более ста домов пострадали при обстрелах ВСУ за последние дни

© СоцсетиПоследствия обстрела села Ивановское Курской области со стороны ВСУ. Кадр видео
Последствия обстрела села Ивановское Курской области со стороны ВСУ. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Соцсети
Последствия обстрела села Ивановское Курской области со стороны ВСУ. Кадр видео. Архивное фото
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КУРСК, 20 янв – РИА Новости. Более сотни домов получили повреждения в результате обстрелов ВСУ за последние дни, сообщил в ходе еженедельного заседания руководства региона врио первого заместителя губернатора Курской области Алексей Дедов.
"По обстрелам… У нас всего пострадало за последние дни 93 домовладения, 21 многоквартирный дом", - сообщил Дедов.
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ВС России поразили инфраструктуру аэродромов ВСУ
12:18
Он добавил, что за неделю в регионе установлено 194 поврежденных оконных блока из 831 поврежденного, восстановлено 10 крыш в частных домах и три в многоквартирных. По словам Дедова, осталось восстановить два многоквартирных и 12 частных домов. Работы планируется завершить до конца месяца.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных.
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Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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РоссияКурская областьБрянская областьАлексей ДедовВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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