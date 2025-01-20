https://ria.ru/20250120/vsu-1994589712.html

В Курской области более ста домов пострадали при обстрелах ВСУ

В Курской области более ста домов пострадали при обстрелах ВСУ - РИА Новости, 20.01.2025

В Курской области более ста домов пострадали при обстрелах ВСУ

Более сотни домов получили повреждения в результате обстрелов ВСУ за последние дни, сообщил в ходе еженедельного заседания руководства региона врио первого... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:23:00+03:00

2025-01-20T12:23:00+03:00

2025-01-20T12:23:00+03:00

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курская область

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владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСК, 20 янв – РИА Новости. Более сотни домов получили повреждения в результате обстрелов ВСУ за последние дни, сообщил в ходе еженедельного заседания руководства региона врио первого заместителя губернатора Курской области Алексей Дедов. "По обстрелам… У нас всего пострадало за последние дни 93 домовладения, 21 многоквартирный дом", - сообщил Дедов. Он добавил, что за неделю в регионе установлено 194 поврежденных оконных блока из 831 поврежденного, восстановлено 10 крыш в частных домах и три в многоквартирных. По словам Дедова, осталось восстановить два многоквартирных и 12 частных домов. Работы планируется завершить до конца месяца. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял уже более 50 тысяч военных. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994587965.html

https://ria.ru/20250117/marochko-1994180925.html

https://ria.ru/20250120/gorlovka-1994566724.html

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россия, курская область, брянская область, алексей дедов, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность