Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:12 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/vsu-1994587167.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 20.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar ,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:12:00+03:00
2025-01-20T12:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988787038_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_c165668f1c3ffb08515a417cacbc8287.jpg
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar , сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции", - говорится в сообщении военного ведомства.
https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994586093.html
запорожская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988787038_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_01d0b268ed7079988e938b2afc765c85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, танк и установку Caesar

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar , сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции", - говорится в сообщении военного ведомства.
Военнослужащий ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Российские войска освободили населенный пункт Шевченко в ДНР
12:08
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала