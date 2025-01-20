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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 20.01.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar ,... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:12:00+03:00
2025-01-20T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar , сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 140 военных, танк и установку Caesar