https://ria.ru/20250120/vsu-1994587167.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток" - РИА Новости, 20.01.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Восток"

Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar ,... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:12:00+03:00

2025-01-20T12:12:00+03:00

2025-01-20T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли в зоне действия группировки войск "Восток" до 140 военнослужащих, танк и самоходную артиллерийскую установку Caesar , сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Константинополь, Новый Комар, Богатырь Донецкой Народной Республики, Гуляйполе и Новодаровка Запорожской области. Потери ВСУ составили до 140 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, автомобиль и две самоходные артиллерийские установки Caesar производства Франции", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994586093.html

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в мире, запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина