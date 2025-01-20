https://ria.ru/20250120/vsu-1994586509.html

Подразделения "Южной" группировки ВС России заняли более выгодные позиции

Подразделения "Южной" группировки ВС России заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 20.01.2025

Подразделения "Южной" группировки ВС России заняли более выгодные позиции

Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих и четыре склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T12:09:00+03:00

2025-01-20T12:09:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих и четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Федоровка, Подольское, Николаевка и Майское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль, уничтожены четыре склада боеприпасов.

https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994586093.html

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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина