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Подразделения "Южной" группировки ВС России заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 20.01.2025
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Подразделения "Южной" группировки ВС России заняли более выгодные позиции
Подразделения "Южной" группировки ВС России заняли более выгодные позиции - РИА Новости, 20.01.2025
Подразделения "Южной" группировки ВС России заняли более выгодные позиции
Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих и четыре склада боеприпасов, сообщили в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:09:00+03:00
2025-01-20T12:09:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих и четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Федоровка, Подольское, Николаевка и Майское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства. По данным ведомства, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль, уничтожены четыре склада боеприпасов.
https://ria.ru/20250120/spetsoperatsiya-1994586093.html
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в мире, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Украина
Подразделения "Южной" группировки ВС России заняли более выгодные позиции

МО РФ: ВСУ потеряли более 220 военных и четыре склада боеприпасов в ДНР

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли более 220 военнослужащих и четыре склада боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
«
"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной и двух штурмовых бригад ВСУ в районах населенных пунктов Дачное, Федоровка, Подольское, Николаевка и Майское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, потери ВСУ составили более 220 военнослужащих, боевая бронированная машина и автомобиль, уничтожены четыре склада боеприпасов.
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