https://ria.ru/20250120/vsu-1994581148.html

При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области погибли два человека

При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 20.01.2025

При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области погибли два человека

ВСУ обстреляли село Бехтеры Херсонской области из HIMARS, погибли два человека, пострадали 19, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:49:00+03:00

2025-01-20T11:49:00+03:00

2025-01-20T13:01:00+03:00

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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Бехтеры Херсонской области из HIMARS, погибли два человека, пострадали 19, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо."По уточненным данным, удар по школе в селе Бехтеры украинская армия нанесла с помощью американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасами DPICM", — сказал собеседник агентства.При этом погибли двое взрослых, 19 человек получили ранения. Пострадавших доставили в Скадовскую центральную районную больницу.Среди раненых трое детей: семи, 12 и 17 лет, добавили в пресс-службе.У семилетнего ребенка — осколочные ранения нижних конечностей, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Двое старших — в тяжелом состоянии, они также получили осколочные ранения нижних конечностей.Среди взрослых трое — в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести.ВСУ нанесли удар по селу Бехтеры около восьми утра. Два снаряда попали рядом со школой. По словам Сальдо, это были кассетные боеприпасы.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html

https://ria.ru/20250114/ataki-1993575693.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Тузова

в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия