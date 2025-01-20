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При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:49 20.01.2025 (обновлено: 13:01 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vsu-1994581148.html
При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области погибли два человека
При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 20.01.2025
При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области погибли два человека
ВСУ обстреляли село Бехтеры Херсонской области из HIMARS, погибли два человека, пострадали 19, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:49:00+03:00
2025-01-20T13:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Бехтеры Херсонской области из HIMARS, погибли два человека, пострадали 19, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо."По уточненным данным, удар по школе в селе Бехтеры украинская армия нанесла с помощью американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасами DPICM", — сказал собеседник агентства.При этом погибли двое взрослых, 19 человек получили ранения. Пострадавших доставили в Скадовскую центральную районную больницу.Среди раненых трое детей: семи, 12 и 17 лет, добавили в пресс-службе.У семилетнего ребенка — осколочные ранения нижних конечностей, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Двое старших — в тяжелом состоянии, они также получили осколочные ранения нижних конечностей.Среди взрослых трое — в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести.ВСУ нанесли удар по селу Бехтеры около восьми утра. Два снаряда попали рядом со школой. По словам Сальдо, это были кассетные боеприпасы.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия

При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области погибли два человека

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области
Последствия удара ВСУ в селе Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Бехтеры Херсонской области из HIMARS, погибли два человека, пострадали 19, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.
"По уточненным данным, удар по школе в селе Бехтеры украинская армия нанесла с помощью американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасами DPICM", — сказал собеседник агентства.
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При этом погибли двое взрослых, 19 человек получили ранения. Пострадавших доставили в Скадовскую центральную районную больницу.
Среди раненых трое детей: семи, 12 и 17 лет, добавили в пресс-службе.
У семилетнего ребенка — осколочные ранения нижних конечностей, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Двое старших — в тяжелом состоянии, они также получили осколочные ранения нижних конечностей.
Среди взрослых трое — в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести.
ВСУ нанесли удар по селу Бехтеры около восьми утра. Два снаряда попали рядом со школой. По словам Сальдо, это были кассетные боеприпасы.

Кассетные боеприпасы ВСУ получают от США в рамках пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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