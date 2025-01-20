https://ria.ru/20250120/vsu-1994581148.html
При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области погибли два человека
При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области погибли два человека - РИА Новости, 20.01.2025
При ударе ВСУ по селу Бехтеры в Херсонской области погибли два человека
ВСУ обстреляли село Бехтеры Херсонской области из HIMARS, погибли два человека, пострадали 19, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:49:00+03:00
2025-01-20T11:49:00+03:00
2025-01-20T13:01:00+03:00
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Бехтеры Херсонской области из HIMARS, погибли два человека, пострадали 19, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо."По уточненным данным, удар по школе в селе Бехтеры украинская армия нанесла с помощью американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасами DPICM", — сказал собеседник агентства.При этом погибли двое взрослых, 19 человек получили ранения. Пострадавших доставили в Скадовскую центральную районную больницу.Среди раненых трое детей: семи, 12 и 17 лет, добавили в пресс-службе.У семилетнего ребенка — осколочные ранения нижних конечностей, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Двое старших — в тяжелом состоянии, они также получили осколочные ранения нижних конечностей.Среди взрослых трое — в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести.ВСУ нанесли удар по селу Бехтеры около восьми утра. Два снаряда попали рядом со школой. По словам Сальдо, это были кассетные боеприпасы.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html
https://ria.ru/20250114/ataki-1993575693.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , владимир сальдо, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ГЕНИЧЕСК, 20 янв — РИА Новости. ВСУ обстреляли село Бехтеры Херсонской области из HIMARS, погибли два человека, пострадали 19, заявили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.
"По уточненным данным, удар по школе в селе Бехтеры украинская армия нанесла с помощью американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасами DPICM", — сказал собеседник агентства.
При этом погибли двое взрослых, 19 человек получили ранения. Пострадавших доставили в Скадовскую центральную районную больницу.
Среди раненых трое детей: семи, 12 и 17 лет, добавили в пресс-службе.
У семилетнего ребенка — осколочные ранения нижних конечностей, его состояние оценивается как средней степени тяжести. Двое старших — в тяжелом состоянии, они также получили осколочные ранения нижних конечностей.
Среди взрослых трое — в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести.
ВСУ
нанесли удар по селу Бехтеры около восьми утра. Два снаряда попали рядом со школой. По словам Сальдо
, это были кассетные боеприпасы.
Кассетные боеприпасы ВСУ получают от США в рамках пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Херсонская область
расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями
. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России
. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ
удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон
.