https://ria.ru/20250120/vsu-1994577403.html

Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен из РСЗО HIMARS

Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.01.2025

Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен из РСЗО HIMARS

Ракетный удар кассетными боеприпасами по школе в селе Бехтеры Скадовского района Херсонской области, в результате которого погибли два мирных жителя, и 13... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:34:00+03:00

2025-01-20T11:34:00+03:00

2025-01-20T11:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

херсонская область

владимир сальдо

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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Ракетный удар кассетными боеприпасами по школе в селе Бехтеры Скадовского района Херсонской области, в результате которого погибли два мирных жителя, и 13 человек, среди которых трое детей, получили ранения, по уточненным данным был нанесен украинской армией с помощью американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасом DPICM, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо."По уточненным данным, удар по школе в селе Бехтеры украинская армия нанесла с помощью американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасами DPICM" , - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Сальдо.

https://ria.ru/20250120/podpole-1994546348.html

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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо