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Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:34 20.01.2025 (обновлено: 11:36 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vsu-1994577403.html
Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен из РСЗО HIMARS
Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 20.01.2025
Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен из РСЗО HIMARS
Ракетный удар кассетными боеприпасами по школе в селе Бехтеры Скадовского района Херсонской области, в результате которого погибли два мирных жителя, и 13... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:34:00+03:00
2025-01-20T11:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
херсонская область
владимир сальдо
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Ракетный удар кассетными боеприпасами по школе в селе Бехтеры Скадовского района Херсонской области, в результате которого погибли два мирных жителя, и 13 человек, среди которых трое детей, получили ранения, по уточненным данным был нанесен украинской армией с помощью американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасом DPICM, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо."По уточненным данным, удар по школе в селе Бехтеры украинская армия нанесла с помощью американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасами DPICM" , - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Сальдо.
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вооруженные силы украины, херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Херсонская область , Владимир Сальдо
Удар по школе в селе Бехтеры был нанесен из РСЗО HIMARS

Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области был нанесен из РСЗО HIMARS

© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKownАмериканские РСЗО HIMARS
Американские РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : U.S. Army / Spc. Collin MacKown
Американские РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Ракетный удар кассетными боеприпасами по школе в селе Бехтеры Скадовского района Херсонской области, в результате которого погибли два мирных жителя, и 13 человек, среди которых трое детей, получили ранения, по уточненным данным был нанесен украинской армией с помощью американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасом DPICM, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо.
"По уточненным данным, удар по школе в селе Бехтеры украинская армия нанесла с помощью американской РСЗО HIMARS с суббоеприпасами DPICM" , - сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Сальдо.
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Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныХерсонская областьВладимир Сальдо
 
 
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