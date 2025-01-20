https://ria.ru/20250120/vsu-1994576694.html

При ударе кассетными боеприпасами по селу Бехтеры погибли два человека

При ударе кассетными боеприпасами по селу Бехтеры погибли два человека - РИА Новости, 20.01.2025

При ударе кассетными боеприпасами по селу Бехтеры погибли два человека

Два человека погибли и 13, среди которых трое детей, ранены в результате нанесения украинской армией удара кассетными боеприпасами по школе в селе Бехтеры... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:30:00+03:00

2025-01-20T11:30:00+03:00

2025-01-20T11:39:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Два человека погибли и 13, среди которых трое детей, ранены в результате нанесения украинской армией удара кассетными боеприпасами по школе в селе Бехтеры Херсонской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Владимира Сальдо."В результате обстрела села Бехтеры погибли двое взрослых, ранены 13 человек. Среди раненых трое детей: семи, 12 и 17 лет. У младшего состояние средней тяжести, у старших травмы тяжелой степени. Остальные десять человек взрослые", - сообщили агентству в пресс-службе губернатора Херсонской области.Среди взрослых ранения тяжелой степени получили три человека, четыре человека получили ранения средней степени тяжести, троим оказывается амбулаторная помощь. У подростка 17 лет осколочное ранение левой ноги, у двух детей - семи и 12 лет - также осколочные ранения нижних конечностей.Удар по школе в селе Бехтеры Херсонской области был нанесен украинской армией в районе 7-8 часов утра, когда дети шли в школу.

https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994544464.html

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия