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По селу Бехтеры ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 20.01.2025
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11:23 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/vsu-1994574698.html
По селу Бехтеры ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха"
По селу Бехтеры ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 20.01.2025
По селу Бехтеры ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха"
Удар по селу Бехтеры Скадовского района, в результате которого утром рядом со школой пострадали 13 человек, был нанесен кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха", РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:23:00+03:00
2025-01-20T11:23:00+03:00
херсонская область
владимир сальдо
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Удар по селу Бехтеры Скадовского района, в результате которого утром рядом со школой пострадали 13 человек, был нанесен кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха", сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. "Для нанесения удара кассетными боеприпасами по школе в селе Бехтеры украинская армия использовала РСЗО "Ольха". Всего было зафиксировано два прилета ракет данной РСЗО. Одна воткнулась в землю и не разорвалась, другая сдетонировала", - сообщили в пресс-службе. Ранее Сальдо написал в телеграм-канале, что в селе Бехтеры было два прилета рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия, пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжёлом состоянии, есть погибшие мирные жители.
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херсонская область , владимир сальдо, происшествия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Происшествия
По селу Бехтеры ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха"

Сальдо: ВСУ ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха" по селу Бехтеры

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramФрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Фрагмент боеприпаса после удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области
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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Удар по селу Бехтеры Скадовского района, в результате которого утром рядом со школой пострадали 13 человек, был нанесен кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха", сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
"Для нанесения удара кассетными боеприпасами по школе в селе Бехтеры украинская армия использовала РСЗО "Ольха". Всего было зафиксировано два прилета ракет данной РСЗО. Одна воткнулась в землю и не разорвалась, другая сдетонировала", - сообщили в пресс-службе.
Ранее Сальдо написал в телеграм-канале, что в селе Бехтеры было два прилета рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия, пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжёлом состоянии, есть погибшие мирные жители.
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