https://ria.ru/20250120/vsu-1994574698.html

По селу Бехтеры ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха"

По селу Бехтеры ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха" - РИА Новости, 20.01.2025

По селу Бехтеры ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха"

Удар по селу Бехтеры Скадовского района, в результате которого утром рядом со школой пострадали 13 человек, был нанесен кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха", РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:23:00+03:00

2025-01-20T11:23:00+03:00

2025-01-20T11:23:00+03:00

херсонская область

владимир сальдо

происшествия

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ГЕНИЧЕСК, 20 янв - РИА Новости. Удар по селу Бехтеры Скадовского района, в результате которого утром рядом со школой пострадали 13 человек, был нанесен кассетными боеприпасами из РСЗО "Ольха", сообщили РИА Новости в пресс-службе губернатора Херсонской области Владимира Сальдо. "Для нанесения удара кассетными боеприпасами по школе в селе Бехтеры украинская армия использовала РСЗО "Ольха". Всего было зафиксировано два прилета ракет данной РСЗО. Одна воткнулась в землю и не разорвалась, другая сдетонировала", - сообщили в пресс-службе. Ранее Сальдо написал в телеграм-канале, что в селе Бехтеры было два прилета рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия, пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжёлом состоянии, есть погибшие мирные жители.

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херсонская область , владимир сальдо, происшествия