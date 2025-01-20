https://ria.ru/20250120/vsu-1994571637.html

Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 17

Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 17 - РИА Новости, 20.01.2025

Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 17

Число пострадавших от удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области увеличилось до 17, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:09:00+03:00

2025-01-20T11:09:00+03:00

2025-01-20T11:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

херсонская область

вооруженные силы украины

владимир сальдо

игорь кастюкевич

россия

днепр (город)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Число пострадавших от удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области увеличилось до 17, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко."Число пострадавших возросло до 17 человек", — сказал он.Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал о 13 пострадавших и нескольких погибших.В 08:00 ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры. Два снаряда попали рядом со школой. По словам Сальдо, среди пострадавших — двое детей в тяжелом состоянии.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

https://ria.ru/20250120/vsu-1994563376.html

https://ria.ru/20250120/vsu-1994568504.html

херсонская область

россия

днепр (город)

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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, игорь кастюкевич, россия, днепр (город)