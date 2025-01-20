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Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 17 - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 20.01.2025 (обновлено: 11:59 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vsu-1994571637.html
Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 17
Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 17 - РИА Новости, 20.01.2025
Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 17
Число пострадавших от удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области увеличилось до 17, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:09:00+03:00
2025-01-20T11:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
игорь кастюкевич
россия
днепр (город)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Число пострадавших от удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области увеличилось до 17, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко."Число пострадавших возросло до 17 человек", — сказал он.Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал о 13 пострадавших и нескольких погибших.В 08:00 ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры. Два снаряда попали рядом со школой. По словам Сальдо, среди пострадавших — двое детей в тяжелом состоянии.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250120/vsu-1994563376.html
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херсонская область
россия
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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, игорь кастюкевич, россия, днепр (город)
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Игорь Кастюкевич, Россия, Днепр (город)
Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 17

Число пострадавших от ударов ВСУ по Бехтерам Херсонской области выросло до 17

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramУдар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ по селу Бехтеры
Удар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ по селу Бехтеры - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Удар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ по селу Бехтеры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Число пострадавших от удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области увеличилось до 17, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
"Число пострадавших возросло до 17 человек", — сказал он.
Офицер ВСУ вместе с ребенком на передовых позициях на донецком направлении - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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10:27
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал о 13 пострадавших и нескольких погибших.
В 08:00 ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры. Два снаряда попали рядом со школой. По словам Сальдо, среди пострадавших — двое детей в тяжелом состоянии.

Кассетные боеприпасы ВСУ получают от США в рамках пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоИгорь КастюкевичРоссияДнепр (город)
 
 
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