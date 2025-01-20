Число пострадавших при ударе ВСУ по Херсонской области выросло до 17
Число пострадавших от ударов ВСУ по Бехтерам Херсонской области выросло до 17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Число пострадавших от удара ВСУ по селу Бехтеры Херсонской области увеличилось до 17, заявил РИА Новости пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
"Число пострадавших возросло до 17 человек", — сказал он.
Ранее губернатор Владимир Сальдо сообщал о 13 пострадавших и нескольких погибших.
В 08:00 ВСУ нанесли удар кассетными боеприпасами по селу Бехтеры. Два снаряда попали рядом со школой. По словам Сальдо, среди пострадавших — двое детей в тяжелом состоянии.
Кассетные боеприпасы ВСУ получают от США в рамках пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.