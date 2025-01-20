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ВСУ нанесли удар рядом с больницей в Горловке, ранены восемь человек

ВСУ нанесли удар рядом с больницей в Горловке, ранены восемь человек - РИА Новости, 20.01.2025

ВСУ нанесли удар рядом с больницей в Горловке, ранены восемь человек

Украинские войска нанесли удар по Горловке в ДНР, один снаряд разорвался рядом с больницей, пострадал хирургический корпус, ранены восемь человек, сообщил глава РИА Новости, 20.01.2025

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2025-01-20T10:53:00+03:00

2025-01-20T11:05:00+03:00

происшествия

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ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Горловке в ДНР, один снаряд разорвался рядом с больницей, пострадал хирургический корпус, ранены восемь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что среди пострадавших семь женщин и один мужчина."Вооруженные формирования Украины вновь нанесли удар по Горловке. В результате артобстрела пострадали восемь горловчан", - написал Пушилин в Telegram-канале.По его словам, один из украинских снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2, повреждено остекление 28 оконных проемов в хирургическом корпусе, входная группа в хирургическом корпусе, а также вентиляционный короб в рентген-кабинете. Глава региона уточнил, что обстрелом также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля.По мнению Пушилина, ВСУ целенаправленно наносят удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры."Будучи не в состоянии противостоять наступлению наших войск, вооруженные формирования Украины продолжают вести преступную войну с мирным населением", - подчеркнул глава республики.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994544464.html

https://ria.ru/20250120/bespilotnik-1994552072.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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происшествия, горловка, в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины