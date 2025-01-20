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ВСУ нанесли удар рядом с больницей в Горловке, ранены восемь человек - РИА Новости, 20.01.2025
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10:53 20.01.2025 (обновлено: 11:05 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vsu-1994568504.html
ВСУ нанесли удар рядом с больницей в Горловке, ранены восемь человек
ВСУ нанесли удар рядом с больницей в Горловке, ранены восемь человек - РИА Новости, 20.01.2025
ВСУ нанесли удар рядом с больницей в Горловке, ранены восемь человек
Украинские войска нанесли удар по Горловке в ДНР, один снаряд разорвался рядом с больницей, пострадал хирургический корпус, ранены восемь человек, сообщил глава РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:53:00+03:00
2025-01-20T11:05:00+03:00
происшествия
горловка
в мире
донецкая народная республика
украина
денис пушилин
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Горловке в ДНР, один снаряд разорвался рядом с больницей, пострадал хирургический корпус, ранены восемь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что среди пострадавших семь женщин и один мужчина."Вооруженные формирования Украины вновь нанесли удар по Горловке. В результате артобстрела пострадали восемь горловчан", - написал Пушилин в Telegram-канале.По его словам, один из украинских снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2, повреждено остекление 28 оконных проемов в хирургическом корпусе, входная группа в хирургическом корпусе, а также вентиляционный короб в рентген-кабинете. Глава региона уточнил, что обстрелом также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля.По мнению Пушилина, ВСУ целенаправленно наносят удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры."Будучи не в состоянии противостоять наступлению наших войск, вооруженные формирования Украины продолжают вести преступную войну с мирным населением", - подчеркнул глава республики.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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происшествия, горловка, в мире, донецкая народная республика, украина, денис пушилин, вооруженные силы украины
Происшествия, Горловка, В мире, Донецкая Народная Республика, Украина, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
ВСУ нанесли удар рядом с больницей в Горловке, ранены восемь человек

Пушилин: ВСУ нанесли удар рядом с больницей в Горловке, ранены восемь человек

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела центра Горловки
Последствия обстрела центра Горловки - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела центра Горловки
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ДОНЕЦК, 20 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по Горловке в ДНР, один снаряд разорвался рядом с больницей, пострадал хирургический корпус, ранены восемь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин, уточнив, что среди пострадавших семь женщин и один мужчина.
"Вооруженные формирования Украины вновь нанесли удар по Горловке. В результате артобстрела пострадали восемь горловчан", - написал Пушилин в Telegram-канале.
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По его словам, один из украинских снарядов взорвался в 50 метрах от городской больницы №2, повреждено остекление 28 оконных проемов в хирургическом корпусе, входная группа в хирургическом корпусе, а также вентиляционный короб в рентген-кабинете. Глава региона уточнил, что обстрелом также были повреждены два жилых дома, дворец культуры, коммунальное предприятие, сгорели два автомобиля.
По мнению Пушилина, ВСУ целенаправленно наносят удары по объектам гражданской и критической инфраструктуры.
"Будучи не в состоянии противостоять наступлению наших войск, вооруженные формирования Украины продолжают вести преступную войну с мирным населением", - подчеркнул глава республики.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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ПроисшествияГорловкаВ миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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