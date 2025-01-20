https://ria.ru/20250120/vsu-1994563376.html
Разведчик рассказал, как офицер ВСУ возил ребенка на передовую
Разведчик рассказал, как офицер ВСУ возил ребенка на передовую - РИА Новости, 20.01.2025
Разведчик рассказал, как офицер ВСУ возил ребенка на передовую
Офицер ВСУ возил с собой ребёнка на передовые позиции на донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:27:00+03:00
2025-01-20T10:27:00+03:00
2025-01-20T15:10:00+03:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Офицер ВСУ возил с собой ребёнка на передовые позиции на донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ. "Наш расчёт обнаружил передвижение внедорожника командного состава ВСУ на донецком направлении. Внутри группы было принято решение о ликвидации. Судя по признакам, автомобиль был оборудован детектором. Из автомобиля выскочили двое. Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер вышел с ребёнком на руках и повернулся лицом к дрону. Оператор в последний момент успел отвернуть", - рассказал разведчик.
https://ria.ru/20250120/plennyy-1994545138.html
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Офицер ВСУ вместе с ребенком на передовых позициях на донецком направлении
Офицер ВСУ возил с собой ребенка на передовые позиции на донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС России. Наш расчёт обнаружил передвижение внедорожника командного состава ВСУ на донецком направлении. Внутри группы было принято решение о ликвидации…. Из автомобиля выскочили двое. Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер вышел с ребёнком на руках и повернулся лицом к дрону. Оператор в последний момент успел отвернуть.
2025-01-20T10:27
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в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Разведчик рассказал, как офицер ВСУ возил ребенка на передовую
Разведчик ВС России рассказал, как украинский офицер возил ребенка на передовую