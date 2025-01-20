https://ria.ru/20250120/vsu-1994563376.html

Разведчик рассказал, как офицер ВСУ возил ребенка на передовую

Разведчик рассказал, как офицер ВСУ возил ребенка на передовую - РИА Новости, 20.01.2025

Разведчик рассказал, как офицер ВСУ возил ребенка на передовую

Офицер ВСУ возил с собой ребёнка на передовые позиции на донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ. РИА Новости, 20.01.2025

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2025-01-20T10:27:00+03:00

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 янв - РИА Новости. Офицер ВСУ возил с собой ребёнка на передовые позиции на донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС РФ. "Наш расчёт обнаружил передвижение внедорожника командного состава ВСУ на донецком направлении. Внутри группы было принято решение о ликвидации. Судя по признакам, автомобиль был оборудован детектором. Из автомобиля выскочили двое. Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер вышел с ребёнком на руках и повернулся лицом к дрону. Оператор в последний момент успел отвернуть", - рассказал разведчик.

https://ria.ru/20250120/plennyy-1994545138.html

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Офицер ВСУ вместе с ребенком на передовых позициях на донецком направлении Офицер ВСУ возил с собой ребенка на передовые позиции на донецком направлении, рассказал РИА Новости начальник расчета FPV-дрона разведывательной роты ВС России. Наш расчёт обнаружил передвижение внедорожника командного состава ВСУ на донецком направлении. Внутри группы было принято решение о ликвидации…. Из автомобиля выскочили двое. Водитель отбежал от машины и упал недалеко, офицер вышел с ребёнком на руках и повернулся лицом к дрону. Оператор в последний момент успел отвернуть. 2025-01-20T10:27 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф