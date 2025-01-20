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Число пострадавших при ударе по селу Бехтеры выросло до 13 - РИА Новости, 20.01.2025
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10:05 20.01.2025 (обновлено: 11:00 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vsu-1994557484.html
Число пострадавших при ударе по селу Бехтеры выросло до 13
Число пострадавших при ударе по селу Бехтеры выросло до 13 - РИА Новости, 20.01.2025
Число пострадавших при ударе по селу Бехтеры выросло до 13
Несколько человек погибли при ударе ВСУ в районе школы в селе Бехтеры Херсонской области, еще 13 человек ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо в... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T10:05:00+03:00
2025-01-20T11:00:00+03:00
вооруженные силы украины
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
игорь кастюкевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Несколько человек погибли при ударе ВСУ в районе школы в селе Бехтеры Херсонской области, еще 13 человек ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Два прилета произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия. В результате пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжелом состоянии. К сожалению, есть и погибшие мирные жители", — написал он.По его словам, в 08:00 украинские войска выпустили по селу кассетные боеприпасы."Этот чудовищный удар является прямым доказательством варварства киевского режима, который, не гнушаясь, атакует образовательные учреждения. Они специально убивают наших детей, наше будущее поколение. Такие действия не имеют оправдания и заслуживают самого жесткого международного осуждения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Виновные за эту трагедию понесут ответственность", — добавил Сальдо.Как сообщал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, среди пострадавших — трое детей, два охранника и директор школы.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
https://ria.ru/20250120/bpla-1994545909.html
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вооруженные силы украины, происшествия, херсонская область , владимир сальдо, игорь кастюкевич
Вооруженные силы Украины, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Игорь Кастюкевич
Число пострадавших при ударе по селу Бехтеры выросло до 13

Число пострадавших при ударе по селу Бехтеры выросло до 13, включая двух детей

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramУдар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ по селу Бехтеры
Удар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ по селу Бехтеры - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Удар кассетными боеприпасами со стороны ВСУ по селу Бехтеры
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв — РИА Новости. Несколько человек погибли при ударе ВСУ в районе школы в селе Бехтеры Херсонской области, еще 13 человек ранены, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Два прилета произошли рядом со школой, куда дети и учителя направлялись на занятия. В результате пострадали 13 человек, среди них двое детей в тяжелом состоянии. К сожалению, есть и погибшие мирные жители", — написал он.
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По его словам, в 08:00 украинские войска выпустили по селу кассетные боеприпасы.
"Этот чудовищный удар является прямым доказательством варварства киевского режима, который, не гнушаясь, атакует образовательные учреждения. Они специально убивают наших детей, наше будущее поколение. Такие действия не имеют оправдания и заслуживают самого жесткого международного осуждения. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Виновные за эту трагедию понесут ответственность", — добавил Сальдо.
Как сообщал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, среди пострадавших — трое детей, два охранника и директор школы.

Кассетные боеприпасы ВСУ получают от США в рамках пакетов военной помощи. Они запрещены международной конвенцией, которую ратифицировали 123 страны, но США и Украина в их число не входят. При взрыве кассетные бомбы выбрасывают боеприпасы меньшего размера, часть из которых не срабатывает по техническим причинам. Это угрожает гражданскому населению: неразорвавшиеся снаряды становятся минами, которые могут убивать или калечить людей еще долгое время после завершения боевых действий.

Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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Вооруженные силы УкраиныПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоИгорь Кастюкевич
 
 
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