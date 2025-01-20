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При ударе ВСУ рядом со школой в Херсонской области пострадали трое детей
При ударе ВСУ рядом со школой в Херсонской области пострадали трое детей - РИА Новости, 20.01.2025
При ударе ВСУ рядом со школой в Херсонской области пострадали трое детей
Украинские войска нанесли удар рядом со школой в селе Бехтеры Херсонской области, пострадали трое детей, два охранника и директор школы, сообщил сенатор от... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T09:49:00+03:00
2025-01-20T09:49:00+03:00
2025-01-20T11:20:00+03:00
происшествия
вооруженные силы украины
игорь кастюкевич
херсонская область
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли удар рядом со школой в селе Бехтеры Херсонской области, пострадали трое детей, два охранника и директор школы, сообщил сенатор от региона Игорь Кастюкевич."Фашистские выродки ударили по детям в Херсонской области. В 8.20, как раз в то самое время, когда дети приходят в школу, по Бехтерам Голопристанского округа ударили со стороны ВСУ. Информация еще уточняется, но уже известно о троих пострадавших детях, двоих охранниках школы и директоре. Они направлены в больницу", - написал Кастюкевич в своем Telegram-канале.По его словам, степень тяжести пострадавших выясняется."Окажем всю необходимую помощь. Если нужно будет транспортировать детей в Москву, значит, сделаем и это", - подчеркнул сенатор.
https://ria.ru/20250120/obstrel-1994553083.html
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происшествия, вооруженные силы украины, игорь кастюкевич, херсонская область , москва
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Игорь Кастюкевич, Херсонская область , Москва
При ударе ВСУ рядом со школой в Херсонской области пострадали трое детей
При ударе ВСУ рядом со школой в селе Бехтеры под Херсоном пострадали трое детей