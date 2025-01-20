https://ria.ru/20250120/volodin-1994669578.html

Володин: почти все фракции Госдумы высказывались о запрете продажи вейпов

Володин: почти все фракции Госдумы высказывались о запрете продажи вейпов - РИА Новости, 20.01.2025

Володин: почти все фракции Госдумы высказывались о запрете продажи вейпов

Практически все фракции Госдумы высказывались о необходимости полного запрета продажи вейпов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:43:00+03:00

2025-01-20T17:43:00+03:00

2025-01-20T17:43:00+03:00

вячеслав володин

госдума рф

общество

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Практически все фракции Госдумы высказывались о необходимости полного запрета продажи вейпов, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Учитывая, что практически все фракции высказывались о необходимости полного запрета продажи вейпов, было бы правильно подготовить соответствующую межфракционную инициативу", - сказал Володин, слова которого приводит пресс-служба Госдумы.

https://ria.ru/20250113/veyp-1847654101.html

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2025

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вячеслав володин, госдума рф, общество