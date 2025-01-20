https://ria.ru/20250120/volodin-1994617296.html

Володин поручил разработать поправку о праве регионов определять модель МСУ

Володин поручил разработать поправку о праве регионов определять модель МСУ - РИА Новости, 20.01.2025

Володин поручил разработать поправку о праве регионов определять модель МСУ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправку о праве субъектов России самостоятельно определять модель местного самоуправления (МСУ),... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:18:00+03:00

2025-01-20T14:18:00+03:00

2025-01-20T14:18:00+03:00

россия

вячеслав володин

госдума рф

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/1a/1826823486_0:43:2582:1495_1920x0_80_0_0_4e608a003ab1230570cd797c5730a4c1.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправку о праве субъектов России самостоятельно определять модель местного самоуправления (МСУ), сообщает пресс-служба Госдумы. "В Государственной Думе готовится межфракционная поправка ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти. Соответствующее поручение дал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Предлагается дать регионам право самостоятельно определять модель местного самоуправления", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждый субъект РФ будет сам решать, сохранить ли двухуровневую систему местного самоуправления с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую. "Принятие этой поправки позволит снять разногласия, которые возникли в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении. Именно об этом говорили главы заксобраний регионов на встрече с Вячеславом Володиным", - отмечается в сообщении пресс-службы.

https://ria.ru/20250114/volodin-1993646054.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вячеслав володин, госдума рф, политика