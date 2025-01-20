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Володин поручил разработать поправку о праве регионов определять модель МСУ - РИА Новости, 20.01.2025
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14:18 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/volodin-1994617296.html
Володин поручил разработать поправку о праве регионов определять модель МСУ
Володин поручил разработать поправку о праве регионов определять модель МСУ - РИА Новости, 20.01.2025
Володин поручил разработать поправку о праве регионов определять модель МСУ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправку о праве субъектов России самостоятельно определять модель местного самоуправления (МСУ),... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:18:00+03:00
2025-01-20T14:18:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправку о праве субъектов России самостоятельно определять модель местного самоуправления (МСУ), сообщает пресс-служба Госдумы. "В Государственной Думе готовится межфракционная поправка ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти. Соответствующее поручение дал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Предлагается дать регионам право самостоятельно определять модель местного самоуправления", - говорится в сообщении. Отмечается, что каждый субъект РФ будет сам решать, сохранить ли двухуровневую систему местного самоуправления с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую. "Принятие этой поправки позволит снять разногласия, которые возникли в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении. Именно об этом говорили главы заксобраний регионов на встрече с Вячеславом Володиным", - отмечается в сообщении пресс-службы.
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россия, вячеслав володин, госдума рф, политика
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Политика
Володин поручил разработать поправку о праве регионов определять модель МСУ

Володин поручил разработать поправку о праве субъектов определять модель МСУ

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил разработать поправку о праве субъектов России самостоятельно определять модель местного самоуправления (МСУ), сообщает пресс-служба Госдумы.
"В Государственной Думе готовится межфракционная поправка ко второму чтению законопроекта об общих принципах организации МСУ в единой системе публичной власти. Соответствующее поручение дал председатель Государственной Думы Вячеслав Володин. Предлагается дать регионам право самостоятельно определять модель местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Отмечается, что каждый субъект РФ будет сам решать, сохранить ли двухуровневую систему местного самоуправления с сельскими и городскими поселениями или перейти на одноуровневую.
"Принятие этой поправки позволит снять разногласия, которые возникли в ходе рассмотрения законопроекта в первом чтении. Именно об этом говорили главы заксобраний регионов на встрече с Вячеславом Володиным", - отмечается в сообщении пресс-службы.
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин на первом пленарном заседании весенней сессии - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
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