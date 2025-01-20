Влияние США на Ближнем Востоке достигло исторического минимума, пишут СМИ
Foreign Affairs: влияние США на Ближнем Востоке достигло исторического минимума
© Фото : Министерство обороны АрменииВоенные США
© Фото : Министерство обороны Армении
Военные США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уровень влияния США на Ближнем Востоке достиг исторического минимума на фоне их безусловной поддержки Израиля в конфликте с палестинцами, пишет журнал Foreign Affairs.
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"Влияние Соединенных Штатов на арабские правительства и народы уменьшалось с каждой поставкой американского оружия Израилю и каждым вето, наложенным США в защиту Израиля в ООН", - говорится в материале.
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Уходящая администрация Джо Байдена, по данным журнала, не смогла обеспечить соблюдение даже базовых прав палестинцев, таких, как доступ к пище, воде и медицинской помощи. У палестинцев также нет оснований верить, что избранный президент США Дональд Трамп изменит подход, учитывая его неизменную поддержку Израиля в прошлом и окружение из произраильских советников.
Тем не менее, авторы статьи указывают, что Трамп, свободный от ответственности за текущий кризис, может пересмотреть традиционный подход США к региону. Саудовская Аравия, как предполагается, могла бы использовать свои хорошие отношения с Трампом, чтобы убедить его учесть нужды и права палестинцев.
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"Ближний Восток переживает тектонические изменения, и именно нестабильный баланс сил в регионе может привести к новым подходам в американской политике", - пишет Foreign Affairs.
Несмотря на это, надежды на значительное изменение курса США остаются минимальными, подчеркивает издание.
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Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысяч палестинцев, пострадали - свыше 109 тысяч.
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