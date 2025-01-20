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Влияние США на Ближнем Востоке достигло исторического минимума, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
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17:21 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/vliyanie-1994660831.html
Влияние США на Ближнем Востоке достигло исторического минимума, пишут СМИ
Влияние США на Ближнем Востоке достигло исторического минимума, пишут СМИ - РИА Новости, 20.01.2025
Влияние США на Ближнем Востоке достигло исторического минимума, пишут СМИ
Уровень влияния США на Ближнем Востоке достиг исторического минимума на фоне их безусловной поддержки Израиля в конфликте с палестинцами, пишет журнал Foreign... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:21:00+03:00
2025-01-20T17:21:00+03:00
в мире
израиль
сша
ближний восток
дональд трамп
джо байден
оон
хамас
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уровень влияния США на Ближнем Востоке достиг исторического минимума на фоне их безусловной поддержки Израиля в конфликте с палестинцами, пишет журнал Foreign Affairs. "Влияние Соединенных Штатов на арабские правительства и народы уменьшалось с каждой поставкой американского оружия Израилю и каждым вето, наложенным США в защиту Израиля в ООН", - говорится в материале. Уходящая администрация Джо Байдена, по данным журнала, не смогла обеспечить соблюдение даже базовых прав палестинцев, таких, как доступ к пище, воде и медицинской помощи. У палестинцев также нет оснований верить, что избранный президент США Дональд Трамп изменит подход, учитывая его неизменную поддержку Израиля в прошлом и окружение из произраильских советников. Тем не менее, авторы статьи указывают, что Трамп, свободный от ответственности за текущий кризис, может пересмотреть традиционный подход США к региону. Саудовская Аравия, как предполагается, могла бы использовать свои хорошие отношения с Трампом, чтобы убедить его учесть нужды и права палестинцев. "Ближний Восток переживает тектонические изменения, и именно нестабильный баланс сил в регионе может привести к новым подходам в американской политике", - пишет Foreign Affairs. Несмотря на это, надежды на значительное изменение курса США остаются минимальными, подчеркивает издание. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысяч палестинцев, пострадали - свыше 109 тысяч.
https://ria.ru/20241028/ssha-1980546628.html
https://ria.ru/20250119/tramp-1994521819.html
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израиль
сша
ближний восток
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в мире, израиль, сша, ближний восток, дональд трамп, джо байден, оон, хамас
В мире, Израиль, США, Ближний Восток, Дональд Трамп, Джо Байден, ООН, ХАМАС
Влияние США на Ближнем Востоке достигло исторического минимума, пишут СМИ

Foreign Affairs: влияние США на Ближнем Востоке достигло исторического минимума

© Фото : Министерство обороны АрменииВоенные США
Военные США - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Министерство обороны Армении
Военные США. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Уровень влияния США на Ближнем Востоке достиг исторического минимума на фоне их безусловной поддержки Израиля в конфликте с палестинцами, пишет журнал Foreign Affairs.
«
"Влияние Соединенных Штатов на арабские правительства и народы уменьшалось с каждой поставкой американского оружия Израилю и каждым вето, наложенным США в защиту Израиля в ООН", - говорится в материале.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
СМИ: роль Израиля на Ближнем Востоке растет, а США уходят на второй план
28 октября 2024, 17:33
Уходящая администрация Джо Байдена, по данным журнала, не смогла обеспечить соблюдение даже базовых прав палестинцев, таких, как доступ к пище, воде и медицинской помощи. У палестинцев также нет оснований верить, что избранный президент США Дональд Трамп изменит подход, учитывая его неизменную поддержку Израиля в прошлом и окружение из произраильских советников.
Тем не менее, авторы статьи указывают, что Трамп, свободный от ответственности за текущий кризис, может пересмотреть традиционный подход США к региону. Саудовская Аравия, как предполагается, могла бы использовать свои хорошие отношения с Трампом, чтобы убедить его учесть нужды и права палестинцев.
«
"Ближний Восток переживает тектонические изменения, и именно нестабильный баланс сил в регионе может привести к новым подходам в американской политике", - пишет Foreign Affairs.
Несмотря на это, надежды на значительное изменение курса США остаются минимальными, подчеркивает издание.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
В Израиле признали заслуги Трампа в прекращении огня
19 января, 23:24
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 46 тысяч палестинцев, пострадали - свыше 109 тысяч.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.11.2024
Израиль надеется на более тесное сотрудничество с США при Трампе
14 ноября 2024, 13:54
 
В миреИзраильСШАБлижний ВостокДональд ТрампДжо БайденООНХАМАС
 
 
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