https://ria.ru/20250120/vladivostok-1994534472.html

Во Владивостоке побит температурный рекорд 1969 года

Во Владивостоке побит температурный рекорд 1969 года - РИА Новости, 20.01.2025

Во Владивостоке побит температурный рекорд 1969 года

Температура воздуха во Владивостоке 19 января поднялась до 2,8 градуса, побив рекорд 1969 года, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T03:25:00+03:00

2025-01-20T03:25:00+03:00

2025-01-20T10:56:00+03:00

общество

владивосток

примгидромет

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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Температура воздуха во Владивостоке 19 января поднялась до 2,8 градуса, побив рекорд 1969 года, сообщает Примгидромет. "Вчера, 19 января, во Владивостоке был обновлен температурный рекорд для этой даты: температура воздуха поднялась до +2,8°C. Предыдущий рекорд, установленный в 1969 году, составлял +2,0°C", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, в 21 веке теплым было Крещение только в 2010 году, тогда воздух прогрелся до +0,4°C. В основном же 19 января преобладали минимальные температуры -10…-16 градусов, максимальные -4…-9 градусов. Самыми морозными были 2006, 2008, 2021 годы: тогда температура воздуха опускалась до -20…-23 градусов.

https://ria.ru/20250114/pogoda-1993563881.html

владивосток

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Дарья Буймова

общество, владивосток, примгидромет