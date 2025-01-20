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Во Владивостоке побит температурный рекорд 1969 года - РИА Новости, 20.01.2025
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03:25 20.01.2025 (обновлено: 10:56 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vladivostok-1994534472.html
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1969 года
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1969 года - РИА Новости, 20.01.2025
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1969 года
Температура воздуха во Владивостоке 19 января поднялась до 2,8 градуса, побив рекорд 1969 года, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T03:25:00+03:00
2025-01-20T10:56:00+03:00
общество
владивосток
примгидромет
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Температура воздуха во Владивостоке 19 января поднялась до 2,8 градуса, побив рекорд 1969 года, сообщает Примгидромет. "Вчера, 19 января, во Владивостоке был обновлен температурный рекорд для этой даты: температура воздуха поднялась до +2,8°C. Предыдущий рекорд, установленный в 1969 году, составлял +2,0°C", - говорится в сообщении. По данным синоптиков, в 21 веке теплым было Крещение только в 2010 году, тогда воздух прогрелся до +0,4°C. В основном же 19 января преобладали минимальные температуры -10…-16 градусов, максимальные -4…-9 градусов. Самыми морозными были 2006, 2008, 2021 годы: тогда температура воздуха опускалась до -20…-23 градусов.
https://ria.ru/20250114/pogoda-1993563881.html
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общество, владивосток, примгидромет
Общество, Владивосток, Примгидромет
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1969 года

Во Владивостоке температура поднялась до 2,8 градуса, побив рекорд 1969 года

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗима во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 20 янв – РИА Новости. Температура воздуха во Владивостоке 19 января поднялась до 2,8 градуса, побив рекорд 1969 года, сообщает Примгидромет.
"Вчера, 19 января, во Владивостоке был обновлен температурный рекорд для этой даты: температура воздуха поднялась до +2,8°C. Предыдущий рекорд, установленный в 1969 году, составлял +2,0°C", - говорится в сообщении.
По данным синоптиков, в 21 веке теплым было Крещение только в 2010 году, тогда воздух прогрелся до +0,4°C. В основном же 19 января преобладали минимальные температуры -10…-16 градусов, максимальные -4…-9 градусов. Самыми морозными были 2006, 2008, 2021 годы: тогда температура воздуха опускалась до -20…-23 градусов.
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ОбществоВладивостокПримгидромет
 
 
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