https://ria.ru/20250120/vladikavkaz-1994573699.html
Суд оставил без движения иск семьи погибшего от "Джермука" бизнесмена
Суд оставил без движения иск семьи погибшего от "Джермука" бизнесмена - РИА Новости, 20.01.2025
Суд оставил без движения иск семьи погибшего от "Джермука" бизнесмена
Советский районный суд Владикавказа оставил без движения иск семьи владикавказского предпринимателя Олега Гусова, умершего в прошлом году после выпитого им... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:20:00+03:00
2025-01-20T11:20:00+03:00
2025-01-20T11:20:00+03:00
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МОСКВА/ПЯТИГОРСК, 20 янв — РИА Новости. Советский районный суд Владикавказа оставил без движения иск семьи владикавказского предпринимателя Олега Гусова, умершего в прошлом году после выпитого им "Джермука", к производителю минеральной воды, сообщается в картотеке суда. "Оставление иска без движения", - сказано в картотеке. Согласно базе инстанции, ответчиками указаны, в том числе, ЗАО "Джермук Групп" и ИП Исупов Игорь Александрович. Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии, иск "о взыскании вреда" поступил от имени вдовы и двоих дочерей Олега Гусова. Решение об оставлении иска без движения суд вынес 28 декабря прошедшего года, причина не уточняется. Это может быть связано с неточностями в исковом заявлении, после устранения которых суд примет его к рассмотрению. По информации "Коммерсанта", сумма иска составляет 1,5 миллиарда рублей. В феврале 2024 года 65-летний житель Владикавказа получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. Он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ). "Коммерсант" пишет, что расследование обстоятельств гибели Гусова, который занимался строительным бизнесом и благотворительностью, пока не завершено. По мнению представителей потерпевших, уксусная кислота могла попасть в бутылку в результате нарушения производственных процессов.
https://ria.ru/20240213/rospotrebnadzor-1927086615.html
https://ria.ru/20240702/sud-1956910201.html
https://ria.ru/20240814/zhaloba-1966153696.html
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происшествия, владикавказ, россия
Происшествия, Владикавказ, Россия
Суд оставил без движения иск семьи погибшего от "Джермука" бизнесмена
Суд оставил без движения иск семьи умершего после "Джермука" бизнесмена Гусова
МОСКВА/ПЯТИГОРСК, 20 янв — РИА Новости. Советский районный суд Владикавказа оставил без движения иск семьи владикавказского предпринимателя Олега Гусова, умершего в прошлом году после выпитого им "Джермука", к производителю минеральной воды, сообщается в картотеке суда.
"Оставление иска без движения", - сказано в картотеке.
Согласно базе инстанции, ответчиками указаны, в том числе, ЗАО "Джермук Групп" и ИП Исупов Игорь Александрович.
Как уточнили РИА Новости в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Северной Осетии, иск "о взыскании вреда" поступил от имени вдовы и двоих дочерей Олега Гусова.
Решение об оставлении иска без движения суд вынес 28 декабря прошедшего года, причина не уточняется. Это может быть связано с неточностями в исковом заявлении, после устранения которых суд примет его к рассмотрению.
По информации "Коммерсанта", сумма иска составляет 1,5 миллиарда рублей.
В феврале 2024 года 65-летний житель Владикавказа
получил ожог пищевода после того, как сделал глоток из бутылки минеральной воды "Джермук" - вместо воды в ней оказался уксус. Он скончался в больнице. Было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека (пункт "в" части 2 статьи 238 УК РФ
).
"Коммерсант" пишет, что расследование обстоятельств гибели Гусова, который занимался строительным бизнесом и благотворительностью, пока не завершено. По мнению представителей потерпевших, уксусная кислота могла попасть в бутылку в результате нарушения производственных процессов.