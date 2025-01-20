https://ria.ru/20250120/vklady-1994417250.html

Назван фактор, который съедает доходность самых выгодных вкладов

Назван фактор, который съедает доходность самых выгодных вкладов - РИА Новости, 20.01.2025

Назван фактор, который съедает доходность самых выгодных вкладов

Банковские вклады даже при самых выгодных ставках не приносят заявленный доход — его съедает обесценивание рубля, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T02:15:00+03:00

2025-01-20T02:15:00+03:00

2025-01-20T02:15:00+03:00

экономика

россия

рэу имени г. в. плеханова

вклады

банки

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Банковские вклады даже при самых выгодных ставках не приносят заявленный доход — его съедает обесценивание рубля, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.Она напомнила, что с задачей сохранить сбережения банковские депозиты успешно справляются. При текущем уровне ключевой ставки в 21 процент в настоящее время вполне реально найти трех-шестимесячный депозит под 23-25 процентов. Это компенсирует и обесценивание рубля, и реальную инфляцию.Однако реальный заработок далеко не так высок, как может показаться. Слабый рубль влияет на стоимость товаров и услуг, пусть и не напрямую."Сейчас банки уже начали снижать ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки. Теперь реальная доходность будет зависеть от инфляции", — указала Ермилова.При ее снижении и укреплении рубля вклады по нынешним высоким ставкам принесут неплохой доход, заключила финансист.

https://ria.ru/20250115/zarplata-1993751160.html

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экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, вклады, банки