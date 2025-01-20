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Назван фактор, который съедает доходность самых выгодных вкладов
Назван фактор, который съедает доходность самых выгодных вкладов - РИА Новости, 20.01.2025
Назван фактор, который съедает доходность самых выгодных вкладов
Банковские вклады даже при самых выгодных ставках не приносят заявленный доход — его съедает обесценивание рубля, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T02:15:00+03:00
2025-01-20T02:15:00+03:00
2025-01-20T02:15:00+03:00
экономика
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рэу имени г. в. плеханова
вклады
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Банковские вклады даже при самых выгодных ставках не приносят заявленный доход — его съедает обесценивание рубля, рассказала агентству "Прайм" доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова, финансовый советник Мария Ермилова.Она напомнила, что с задачей сохранить сбережения банковские депозиты успешно справляются. При текущем уровне ключевой ставки в 21 процент в настоящее время вполне реально найти трех-шестимесячный депозит под 23-25 процентов. Это компенсирует и обесценивание рубля, и реальную инфляцию.Однако реальный заработок далеко не так высок, как может показаться. Слабый рубль влияет на стоимость товаров и услуг, пусть и не напрямую."Сейчас банки уже начали снижать ставки по вкладам на фоне сохранения ключевой ставки. Теперь реальная доходность будет зависеть от инфляции", — указала Ермилова.При ее снижении и укреплении рубля вклады по нынешним высоким ставкам принесут неплохой доход, заключила финансист.
https://ria.ru/20250115/zarplata-1993751160.html
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экономика, россия, рэу имени г. в. плеханова, вклады, банки
Экономика, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Вклады, Банки
Назван фактор, который съедает доходность самых выгодных вкладов
Финансист Ермилова заявила, что доходность выгодных вкладов съедается инфляцией