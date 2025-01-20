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В Госдуму скоро поступит новая редакция закона о запрете продажи вейпов - РИА Новости, 20.01.2025
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17:59 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/veyp-1994672776.html
В Госдуму скоро поступит новая редакция закона о запрете продажи вейпов
В Госдуму скоро поступит новая редакция закона о запрете продажи вейпов - РИА Новости, 20.01.2025
В Госдуму скоро поступит новая редакция закона о запрете продажи вейпов
Новая редакция межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов в РФ совсем скоро поступит на рассмотрение Госдумы, сообщил глава думского комитета РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:59:00+03:00
2025-01-20T17:59:00+03:00
общество
россия
сергей леонов
вячеслав володин
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новая редакция межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов в РФ совсем скоро поступит на рассмотрение Госдумы, сообщил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии. "Сегодня на Совете Думы было принято решение подготовить новую редакцию межфракционного проекта закона о полном запрете вейпов в России. Совсем скоро он поступит на рассмотрение Государственной думы", - написал Леонов в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что данное решение назрело давно. "Вейпы, прежде всего, употребляет молодежь, несмотря на запрет продажи их детям. Уверен, что затраты на лечение людей, курящих вейпы, будут для государства намного выше, чем сборы от акцизов", - отметил Леонов.
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общество, россия, сергей леонов, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Леонов, Вячеслав Володин, Госдума РФ
В Госдуму скоро поступит новая редакция закона о запрете продажи вейпов

Депутат Леонов: законопроект о запрете продажи вейпов скоро поступит в Госдуму

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новая редакция межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов в РФ совсем скоро поступит на рассмотрение Госдумы, сообщил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии.
"Сегодня на Совете Думы было принято решение подготовить новую редакцию межфракционного проекта закона о полном запрете вейпов в России. Совсем скоро он поступит на рассмотрение Государственной думы", - написал Леонов в своем Telegram-канале.
Парламентарий добавил, что данное решение назрело давно.
"Вейпы, прежде всего, употребляет молодежь, несмотря на запрет продажи их детям. Уверен, что затраты на лечение людей, курящих вейпы, будут для государства намного выше, чем сборы от акцизов", - отметил Леонов.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
Вейп: что это такое, какой вред несет курение электронных сигарет
13 января, 20:30
 
ОбществоРоссияСергей ЛеоновВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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