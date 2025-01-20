https://ria.ru/20250120/veyp-1994672776.html

В Госдуму скоро поступит новая редакция закона о запрете продажи вейпов

В Госдуму скоро поступит новая редакция закона о запрете продажи вейпов - РИА Новости, 20.01.2025

В Госдуму скоро поступит новая редакция закона о запрете продажи вейпов

Новая редакция межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов в РФ совсем скоро поступит на рассмотрение Госдумы, сообщил глава думского комитета РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:59:00+03:00

2025-01-20T17:59:00+03:00

2025-01-20T17:59:00+03:00

общество

россия

сергей леонов

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Новая редакция межфракционного законопроекта о полном запрете продажи вейпов в РФ совсем скоро поступит на рассмотрение Госдумы, сообщил глава думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил подготовить межфракционную законодательную инициативу о запрете вейпов, чтобы выйти на ее рассмотрение до конца сессии. "Сегодня на Совете Думы было принято решение подготовить новую редакцию межфракционного проекта закона о полном запрете вейпов в России. Совсем скоро он поступит на рассмотрение Государственной думы", - написал Леонов в своем Telegram-канале. Парламентарий добавил, что данное решение назрело давно. "Вейпы, прежде всего, употребляет молодежь, несмотря на запрет продажи их детям. Уверен, что затраты на лечение людей, курящих вейпы, будут для государства намного выше, чем сборы от акцизов", - отметил Леонов.

https://ria.ru/20250113/veyp-1847654101.html

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общество, россия, сергей леонов, вячеслав володин, госдума рф