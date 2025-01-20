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В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов - РИА Новости, 20.01.2025
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17:09 20.01.2025 (обновлено: 17:12 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/veyp-1994656541.html
В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов
В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов - РИА Новости, 20.01.2025
В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов
На совете Госдумы было решено доработать текст и подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в России, заявил глава... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:09:00+03:00
2025-01-20T17:12:00+03:00
госдума рф
россия
ярослав нилов
лдпр
общество
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На совете Госдумы было решено доработать текст и подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в России, заявил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)."На Совете Думы принято решение доработать текст и подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в России", - сообщил Нилов в своём Telegram-канале.
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госдума рф, россия, ярослав нилов, лдпр, общество
Госдума РФ, Россия, Ярослав Нилов, ЛДПР, Общество
В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов

В Госдуме подготовят новую редакцию межфранкционного проекта о запрете вейпов

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкПосетитель на специализированной выставке vape-индустрии
Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
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Посетитель на специализированной выставке vape-индустрии. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На совете Госдумы было решено доработать текст и подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в России, заявил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР).
"На Совете Думы принято решение доработать текст и подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в России", - сообщил Нилов в своём Telegram-канале.
Электронная сигарета - РИА Новости, 1920, 13.01.2025
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Госдума РФРоссияЯрослав НиловЛДПРОбщество
 
 
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