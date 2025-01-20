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В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов
В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов - РИА Новости, 20.01.2025
В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов
На совете Госдумы было решено доработать текст и подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в России, заявил глава... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:09:00+03:00
2025-01-20T17:09:00+03:00
2025-01-20T17:12:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На совете Госдумы было решено доработать текст и подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в России, заявил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)."На Совете Думы принято решение доработать текст и подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в России", - сообщил Нилов в своём Telegram-канале.
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Госдума РФ, Россия, Ярослав Нилов, ЛДПР, Общество
В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов
В Госдуме подготовят новую редакцию межфранкционного проекта о запрете вейпов