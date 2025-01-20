https://ria.ru/20250120/veyp-1994656541.html

В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов

В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов - РИА Новости, 20.01.2025

В Госдуме подготовят новую редакцию законопроекта о запрете вейпов

На совете Госдумы было решено доработать текст и подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в России, заявил глава... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T17:09:00+03:00

2025-01-20T17:09:00+03:00

2025-01-20T17:12:00+03:00

госдума рф

россия

ярослав нилов

лдпр

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/01/1813793423_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_a362f15b444b12989291011438c5b806.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На совете Госдумы было решено доработать текст и подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в России, заявил глава комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР)."На Совете Думы принято решение доработать текст и подготовить новую редакцию межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов в России", - сообщил Нилов в своём Telegram-канале.

https://ria.ru/20250113/veyp-1847654101.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

госдума рф, россия, ярослав нилов, лдпр, общество