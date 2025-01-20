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Вэнс официально вступил в должность вице-президента США
Вэнс официально вступил в должность вице-президента США - РИА Новости, 20.01.2025
Вэнс официально вступил в должность вице-президента США
Джеймс Дэвид Вэнс официально принес присягу и вступил в должность вице-президента США в новой администрации Дональда Трампа, церемония транслировалась в прямом... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Джеймс Дэвид Вэнс официально принес присягу и вступил в должность вице-президента США в новой администрации Дональда Трампа, церемония транслировалась в прямом эфире ведущими американскими телеканалами. Присягу у Вэнса принял судья Верховного суда Бретт Кавано, который был назначен на этот пост Дональдом Трампом в 2018 году. Это соответствует традиции, согласно которой новоизбранные вице-президенты выбирают "друзей и соратников" для проведения этой церемонии.
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в мире, сша, джеймс дэвид вэнс, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Джеймс Дэвид Вэнс, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Вэнс официально вступил в должность вице-президента США
Вэнса привели к присяге в качестве вице-президента США