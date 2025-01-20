https://ria.ru/20250120/vens-1994694874.html

Вэнс официально вступил в должность вице-президента США

Вэнс официально вступил в должность вице-президента США - РИА Новости, 20.01.2025

Вэнс официально вступил в должность вице-президента США

Джеймс Дэвид Вэнс официально принес присягу и вступил в должность вице-президента США в новой администрации Дональда Трампа, церемония транслировалась в прямом... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T20:08:00+03:00

2025-01-20T20:08:00+03:00

2025-01-20T20:54:00+03:00

в мире

сша

джеймс дэвид вэнс

дональд трамп

инаугурация трампа — 2025

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/14/1994694520_0:0:2954:1663_1920x0_80_0_0_47afb57ddcd80422764c0be806cb67a3.jpg

ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Джеймс Дэвид Вэнс официально принес присягу и вступил в должность вице-президента США в новой администрации Дональда Трампа, церемония транслировалась в прямом эфире ведущими американскими телеканалами. Присягу у Вэнса принял судья Верховного суда Бретт Кавано, который был назначен на этот пост Дональдом Трампом в 2018 году. Это соответствует традиции, согласно которой новоизбранные вице-президенты выбирают "друзей и соратников" для проведения этой церемонии.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994666209.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, джеймс дэвид вэнс, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025