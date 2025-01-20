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Вэнс официально вступил в должность вице-президента США - РИА Новости, 20.01.2025
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20:08 20.01.2025 (обновлено: 20:54 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/vens-1994694874.html
Вэнс официально вступил в должность вице-президента США
Вэнс официально вступил в должность вице-президента США - РИА Новости, 20.01.2025
Вэнс официально вступил в должность вице-президента США
Джеймс Дэвид Вэнс официально принес присягу и вступил в должность вице-президента США в новой администрации Дональда Трампа, церемония транслировалась в прямом... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:08:00+03:00
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в мире
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Джеймс Дэвид Вэнс официально принес присягу и вступил в должность вице-президента США в новой администрации Дональда Трампа, церемония транслировалась в прямом эфире ведущими американскими телеканалами. Присягу у Вэнса принял судья Верховного суда Бретт Кавано, который был назначен на этот пост Дональдом Трампом в 2018 году. Это соответствует традиции, согласно которой новоизбранные вице-президенты выбирают "друзей и соратников" для проведения этой церемонии.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994666209.html
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в мире, сша, джеймс дэвид вэнс, дональд трамп, инаугурация трампа — 2025
В мире, США, Джеймс Дэвид Вэнс, Дональд Трамп, Инаугурация Трампа — 2025
Вэнс официально вступил в должность вице-президента США

Вэнса привели к присяге в качестве вице-президента США

© AP Photo / Kevin LamarqueДжей-Ди Вэнс принес присягу и стал вице-президентом США. 20 января 2025
Джей-Ди Вэнс принес присягу и стал вице-президентом США. 20 января 2025 - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Kevin Lamarque
Джей-Ди Вэнс принес присягу и стал вице-президентом США. 20 января 2025
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ВАШИНГТОН, 20 янв - РИА Новости. Джеймс Дэвид Вэнс официально принес присягу и вступил в должность вице-президента США в новой администрации Дональда Трампа, церемония транслировалась в прямом эфире ведущими американскими телеканалами.
Присягу у Вэнса принял судья Верховного суда Бретт Кавано, который был назначен на этот пост Дональдом Трампом в 2018 году. Это соответствует традиции, согласно которой новоизбранные вице-президенты выбирают "друзей и соратников" для проведения этой церемонии.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Трамп подпишет несколько указов в день инаугурации, сообщили СМИ
Вчера, 17:31
 
В миреСШАДжеймс Дэвид ВэнсДональд ТрампИнаугурация Трампа — 2025
 
 
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