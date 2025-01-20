https://ria.ru/20250120/usa-1994484436.html

Все пропало: гегемон потерял свое главное преимущество

Все пропало: гегемон потерял свое главное преимущество - РИА Новости, 20.01.2025

Все пропало: гегемон потерял свое главное преимущество

Украинский конфликт подсветил неприятную для американского самолюбия вещь: на самом деле войну не выигрывают, эпически шагая в замедленной съемке на фоне... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:00:00+03:00

2025-01-20T08:00:00+03:00

2025-01-20T12:10:00+03:00

аналитика

сша

россия

китай

майкл блумберг

брэд питт (уильям бредли)

илон маск

министерство обороны сша

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Украинский конфликт подсветил неприятную для американского самолюбия вещь: на самом деле войну не выигрывают, эпически шагая в замедленной съемке на фоне взрывов под аккомпанемент симфонического оркестра.Более того, современная война изменилась невероятно: ее можно проиграть, даже имея в наличии авианосцы, подлодки и военные базы по всему свету, что американцы наглядно продемонстрировали в Афганистане и на той же Украине.Не до всех пока дошло — политический истеблишмент вместе с народными массами еще продолжает верить во всемогущество "бесславных ублюдков". Однако умные и информированные люди всерьез задумались.Среди них, например, Майкл Блумберг — основатель известного информационного агентства, обладатель многомиллиардного состояния, сын выходца из России. Старику восемьдесят два года, то есть он из того поколения мамонтов, которое помнит, что Вторую мировую войну выиграл отнюдь не Брэд Питт.Блумберг — редкий олигарх, который пытается извлечь уроки из поражений Америки. Сейчас он выпустил разоблачительный доклад о реальном состоянии дел в американском ВПК и набросал пути выхода из кризиса. Там много интересного, особенно учитывая, что это писалось для внутреннего потребления.Из доклада мы узнаем, что Штаты не смогли в должном объеме обеспечить вооружением свои прокси-войска на Украине из-за дефицита производственных мощностей. Разумеется, никакой сколь угодно длительный неядерный конфликт с соизмеримым по силе противником в таких условиях невозможен — американцам просто нечем будет воевать.Пока Пентагон с подрядчиками пилили деньги на сверхдорогие эксклюзивные проекты, в США возник колоссальный дефицит снарядов, а также дешевой одноразовой техники, с помощью которой современные войны и ведутся. Это, прежде всего, беспилотники.Немного скучных (на самом деле — нет) цифр. Летом прошлого года в России производилось четыре тысячи дронов в день. Примерно столько же в США производят за месяц.Рынок беспилотников США полностью оккупирован китайскими производителями, в частности DJI, выпускающей знаменитые "мавики". Несмотря на все санкции, которые регулярно принимает конгресс, изгнать китайцев с рынка невозможно — они банально бьют конкурентов ценой.Произведенные в Штатах дроны, одобренные для использования Пентагоном, стоят дороже своих китайских собратьев в четыре-пять раз. Разброс в стоимости их деталей еще больше: "Вы в конце концов платите за американскую деталь в сто раз больше, чем за китайскую", — делится горьким опытом основатель американской фирмы — производителя дронов.Американцы пеняют на то, что Китай субсидирует свое производство, но это вранье. Просто в США все дороже: и материалы, и энергозатраты, а прежде всего — рабочая сила. Даже если американские производители выбьют инвестиции из правительства, это не сделает их изделия более конкурентоспособными.Еще одна проблема ВПК, которую подмечает Блумберг, хорошо знакома нам в России. Мы решили ее как раз в ходе СВО. Мелким производителям, инноваторам тяжело пробиться через бюрократические структуры Минобороны — там процесс принятия решений зарегламентирован и идет очень медленно.Поэтому министр Белоусов организовал сотрудничество предприятий нашего народного ВПК и Минобороны напрямую. Благодаря этому только за несколько месяцев прошлого года наши войска получили 65 видов инновационных изделий от частных производителей — это разные типы БПЛА, 20 новых систем РЭБ, безэкипажные катера, наземные роботы, средства военной разведки.То есть в России от возникновения идеи нового изделия до отправки его бойцам проходят считаные месяцы — именно таково требование современной войны. В США процесс запуска изделия в серию составляет 11 лет (это на три года дольше, чем до реформ, которые должны были ускорить процесс). Как говорится, почувствуйте разницу.Механизм сопряжения частных инновационных разработок и большого официального ВПК в США отсутствует (от слова "совсем") — ну или инноватору надо быть богатеем уровня Илона Маска. Блумберг предлагает обложить налогом американских производителей, вынесших производства за границу (главным образом, в тот же Китай), и за этот счет увеличить финансирование мелких инновационных компаний. Отчисления на их развитие должны вырасти с одного процента военного бюджета до пяти.Майкл Блумберг действительно толковый бизнесмен, в бытность свою мэром Нью-Йорка он превратил эту клоаку в относительно чистый и безопасный город. Однако вряд ли его инициативы найдут понимание в Пентагоне.Дело в том, что война неотделима от чисток — что показал, в частности, российский опыт. Многие высокие чины нашего Минобороны оказались под судом по обвинению в коррупции. Это совершенно нормальный процесс для времени, когда алчность может буквально губить жизни и стоить нам победы.Но абсолютно невозможно представить что-нибудь подобное в Пентагоне, масштаб коррумпированности которого превосходит всякое воображение. Седьмой ежегодный аудит подряд провалило только что американское Министерство обороны. Там не могут объяснить, что случилось с активами на триллионы долларов.Причем если для России или Китая случаи коррупции в Минобороны — это неприятные проблемы, которые решаются заведением уголовных дел и посадками, то американцы тотальное воровство своих военных вообще не признают, это у них "не баг, а фича". Слышали вы что-нибудь об арестах в Минобороны США? Да там о таком и заикнуться боятся, коррупционная связка военных и подрядчиков — это главная скрепа, на которой держится все их глубинное государство.Довольно странно при таких вводных назначать своими стратегическими противниками Россию и Китай. Ядерной войны никто не хочет, а перспективы длительного неядерного противостояния Штаты явно не выдерживают.Смешно же будет, если рядовому Райану, которого пошлют воевать с НОАК, придется выковыривать чипы из китайских беспилотников.

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https://ria.ru/20241211/flot-1988435307.html

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https://ria.ru/20240613/robot-1952192520.html

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https://ria.ru/20240629/prsm-1956154328.html

https://ria.ru/20240705/istrebitel-1957413697.html

сша

россия

китай

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аналитика, сша, россия, китай, майкл блумберг, брэд питт (уильям бредли), илон маск, министерство обороны сша, народно-освободительная армия китая