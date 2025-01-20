https://ria.ru/20250120/ukraine-1994634274.html

На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области

На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области - РИА Новости, 20.01.2025

На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области

Двух генералов и одного полковника, командовавших бригадами ВСУ, задержали по обвинению в халатности, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T15:24:00+03:00

2025-01-20T15:24:00+03:00

2025-01-20T16:39:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

франция

юрий бутусов

александр сырский

вооруженные силы украины

черновцы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155865/64/1558656466_0:221:3164:2000_1920x0_80_0_0_16224f32cce4491ae113cc271789773c.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Двух генералов и одного полковника, командовавших бригадами ВСУ, задержали по обвинению в халатности, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале."ГБР задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году", — говорится в публикации.По информации ведомства, речь идет о бывших командирах оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона. Им вменяют небрежное отношение к военной службе, которое привело к потере территорий, личного состава и вооружения."Также действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по охране государственной границы в зоне их ответственности. Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 отдельной бригады теробороны, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции", — отметили в ГБР.Там добавили, что после доставки экс-командиров в Киев им предъявят обвинение в халатном отношении к службе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.По данным издания "Страна.ua", речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине. Также в Черновцах задержали бывшего командира механизированной бригады "Анна Киевская" полковника Дмитрия Рюмшина.Госбюро расследований Украины 25 мая заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в декабре сообщал РИА Новости, что ВС России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки. Владимир Зеленский 12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.

https://ria.ru/20250118/ukraina-1994272755.html

https://ria.ru/20250115/peregovory-1993735949.html

украина

франция

черновцы

харьковская область

волчанск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, франция, юрий бутусов, александр сырский, вооруженные силы украины, черновцы, виталий ганчев, харьковская область, волчанск, владимир зеленский, вооруженные силы рф