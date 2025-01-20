https://ria.ru/20250120/ukraine-1994634274.html
На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области
На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области - РИА Новости, 20.01.2025
На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области
Двух генералов и одного полковника, командовавших бригадами ВСУ, задержали по обвинению в халатности, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:24:00+03:00
2025-01-20T15:24:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Двух генералов и одного полковника, командовавших бригадами ВСУ, задержали по обвинению в халатности, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале."ГБР задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году", — говорится в публикации.По информации ведомства, речь идет о бывших командирах оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона. Им вменяют небрежное отношение к военной службе, которое привело к потере территорий, личного состава и вооружения."Также действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по охране государственной границы в зоне их ответственности. Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 отдельной бригады теробороны, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции", — отметили в ГБР.Там добавили, что после доставки экс-командиров в Киев им предъявят обвинение в халатном отношении к службе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.По данным издания "Страна.ua", речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине. Также в Черновцах задержали бывшего командира механизированной бригады "Анна Киевская" полковника Дмитрия Рюмшина.Госбюро расследований Украины 25 мая заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев в декабре сообщал РИА Новости, что ВС России ведут наступление на Купянском, Боровском направлениях и в северной части Харьковской области – Волчанске и Липцах, есть успехи в районе Кругляковки, Колесняковки, Лужковки. Владимир Зеленский 12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.
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На Украине задержали генералов за провал обороны в Харьковской области
На Украине задержали генералов за провал обороны Харьковской области
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости.
Двух генералов и одного полковника, командовавших бригадами ВСУ, задержали по обвинению в халатности, сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале
.
"ГБР задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году", — говорится в публикации.
По информации ведомства, речь идет о бывших командирах оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона. Им вменяют небрежное отношение к военной службе, которое привело к потере территорий, личного состава и вооружения.
"Также действия командиров привели к потере личного состава и вооружения, сорвали мероприятия по охране государственной границы в зоне их ответственности. Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125 отдельной бригады теробороны, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции", — отметили в ГБР.
Там добавили, что после доставки экс-командиров в Киев им предъявят обвинение в халатном отношении к службе. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
По данным издания "Страна.ua", речь идет о бригадном генерале Юрии Галушкине, генерал-лейтенанте Артуре Горбенко и полковнике Илье Лапине. Также в Черновцах задержали бывшего командира механизированной бригады "Анна Киевская" полковника Дмитрия Рюмшина.
Госбюро расследований Украины 25 мая заявило, что завело уголовное дело в отношении 28 командиров 125-й отдельной бригады сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.
Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев
в декабре сообщал РИА Новости, что ВС России
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12 мая прошлого года назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ
в Харьковской области, особенно в городе Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил "тактический успех" российских войск. Ранее Минобороны сообщало, что российские военнослужащие группировки "Север" продвинулись в глубину обороны противника и заняли ряд населенных пунктов в Харьковской области.