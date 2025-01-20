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В Раде поставили под вопрос само существование Украины - РИА Новости, 20.01.2025
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20:11 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994695194.html
В Раде поставили под вопрос само существование Украины
В Раде поставили под вопрос само существование Украины - РИА Новости, 20.01.2025
В Раде поставили под вопрос само существование Украины
Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что само существование государства Украина - всё еще "открытый вопрос". РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T20:11:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что само существование государства Украина - всё еще "открытый вопрос". "Открытый вопрос, что очевидно для всех нас, - существование Украины как таковой", - заявила Безуглая в интервью изданию "Украинская правда", комментируя возможные варианты развития событий на Украине в 2025 году. Безуглая полагает, что Украину можно считать "государством-ребенком". По ее словам, об этом свидетельствует не только небольшой срок существования Украины в качестве независимого государства, но и инфантилизм населения и структур государственного управления, а также "недоразвитая" армия. "Страны, которым меньше половины столетия - зачастую они просто коллапсировали. А нам не сто лет... Нам 30 лет. Это очень мало", - считает Безуглая.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994693962.html
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в мире, украина, верховная рада украины
В мире, Украина, Верховная Рада Украины
В Раде поставили под вопрос само существование Украины

Депутат Рады Безуглая назвала само существование Украины открытым вопросом

© Фото : Office of the President of UkraineМонумент "Родина-мать" в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : Office of the President of Ukraine
Монумент "Родина-мать" в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что само существование государства Украина - всё еще "открытый вопрос".
"Открытый вопрос, что очевидно для всех нас, - существование Украины как таковой", - заявила Безуглая в интервью изданию "Украинская правда", комментируя возможные варианты развития событий на Украине в 2025 году.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
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Вчера, 20:03
Безуглая полагает, что Украину можно считать "государством-ребенком". По ее словам, об этом свидетельствует не только небольшой срок существования Украины в качестве независимого государства, но и инфантилизм населения и структур государственного управления, а также "недоразвитая" армия.
"Страны, которым меньше половины столетия - зачастую они просто коллапсировали. А нам не сто лет... Нам 30 лет. Это очень мало", - считает Безуглая.
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