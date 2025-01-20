Рейтинг@Mail.ru
"Дают понять": на Украине заявили о подготовке к отказу от территорий - РИА Новости, 20.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:31 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994680073.html
"Дают понять": на Украине заявили о подготовке к отказу от территорий
"Дают понять": на Украине заявили о подготовке к отказу от территорий - РИА Новости, 20.01.2025
"Дают понять": на Украине заявили о подготовке к отказу от территорий
Запад готовит Киев к отказу от потерянных территорий через СМИ, заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:31:00+03:00
2025-01-20T18:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
киев
россия
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_539:821:2721:2048_1920x0_80_0_0_574974958a91e1b2a4d274ce4c0d7ca9.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Запад готовит Киев к отказу от потерянных территорий через СМИ, заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью журналисту Александру Шелесту*.Так он оценил публикацию американского агентства Bloomberg о том, что Россия на возможных переговорах будет настаивать на сохранении как минимум уже занятых территорий и требовать нейтралитета Украины."То есть фактически Bloomberg дает понять, и дает, скажем так, на общее обозрение предложение Российской Федерации по поводу окончания войны", — считает Снегирев.По словам эксперта, США могут использовать агентство в качестве "сливного бочка" для формирования необходимой повестки дня.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20250120/rossiya-1994637875.html
https://ria.ru/20250120/putin-1994645860.html
сша
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/15/1797016977_1148:830:2772:2048_1920x0_80_0_0_f08f4e033bd30591871c09c0301ee077.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, киев, россия, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, НАТО
"Дают понять": на Украине заявили о подготовке к отказу от территорий

Украинский военный эксперт Снегирев: СМИ готовят Киев к потере территорий

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Запад готовит Киев к отказу от потерянных территорий через СМИ, заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью журналисту Александру Шелесту*.
Так он оценил публикацию американского агентства Bloomberg о том, что Россия на возможных переговорах будет настаивать на сохранении как минимум уже занятых территорий и требовать нейтралитета Украины.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Много слухов": на Украине забили тревогу из-за положения России
Вчера, 15:53
"То есть фактически Bloomberg дает понять, и дает, скажем так, на общее обозрение предложение Российской Федерации по поводу окончания войны", — считает Снегирев.
По словам эксперта, США могут использовать агентство в качестве "сливного бочка" для формирования необходимой повестки дня.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
Здание Министерства иностранных дел России и Водовзводная башня Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
"Это вздор": в США назвали опасную ошибку в отношениях с Россией
Вчера, 16:31
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала