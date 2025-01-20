https://ria.ru/20250120/ukraina-1994680073.html

"Дают понять": на Украине заявили о подготовке к отказу от территорий

"Дают понять": на Украине заявили о подготовке к отказу от территорий - РИА Новости, 20.01.2025

"Дают понять": на Украине заявили о подготовке к отказу от территорий

Запад готовит Киев к отказу от потерянных территорий через СМИ, заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью журналисту Александру Шелесту*. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T18:31:00+03:00

2025-01-20T18:31:00+03:00

2025-01-20T18:31:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Запад готовит Киев к отказу от потерянных территорий через СМИ, заявил украинский военный эксперт Дмитрий Снегирев в интервью журналисту Александру Шелесту*.Так он оценил публикацию американского агентства Bloomberg о том, что Россия на возможных переговорах будет настаивать на сохранении как минимум уже занятых территорий и требовать нейтралитета Украины."То есть фактически Bloomberg дает понять, и дает, скажем так, на общее обозрение предложение Российской Федерации по поводу окончания войны", — считает Снегирев.По словам эксперта, США могут использовать агентство в качестве "сливного бочка" для формирования необходимой повестки дня.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20250120/rossiya-1994637875.html

https://ria.ru/20250120/putin-1994645860.html

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