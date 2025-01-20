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Бывшего командира 155-й бригады ВСУ задержали из-за дезертирства военных - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:27 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994679133.html
Бывшего командира 155-й бригады ВСУ задержали из-за дезертирства военных
Бывшего командира 155-й бригады ВСУ задержали из-за дезертирства военных - РИА Новости, 20.01.2025
Бывшего командира 155-й бригады ВСУ задержали из-за дезертирства военных
На Украине задержали бывшего командира 155-й бригады ВСУ, о массовом дезертирстве солдат которой ранее писали СМИ, сообщили в понедельник в СБУ. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T18:27:00+03:00
2025-01-20T18:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
франция
александр сырский
владимир зеленский
вооруженные силы украины
служба безопасности украины
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На Украине задержали бывшего командира 155-й бригады ВСУ, о массовом дезертирстве солдат которой ранее писали СМИ, сообщили в понедельник в СБУ. Фамилия подозреваемого не называется, но, по версии ряда украинских СМИ, речь идет Дмитрии Рюмшине. Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "Дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Позднее госбюро расследований Украины сообщило о задержании командира одной из рот 155-й бригады. "СБУ и ГБР (госбюро расследований Украины - ред.) задержали экс-командира 155-й бригады ВСУ, который допустил дезертирство подчиненных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве заявили, что в отношении задержанного готовятся обвинения по статье о бездеятельности военной власти в условиях военного положения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Как сообщили в СБУ, задержанный не проинформировал вышестоящее командование о фактах массового дезертирства в бригаде, а также о неудовлетворительных результатах ведения боевых действий соединением. Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат. В конце ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет. Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
https://ria.ru/20250108/dezertirstvo-1992814426.html
https://ria.ru/20250103/soch-1992358563.html
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в мире, украина, франция, александр сырский, владимир зеленский, вооруженные силы украины, служба безопасности украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Александр Сырский, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Служба безопасности Украины
Бывшего командира 155-й бригады ВСУ задержали из-за дезертирства военных

Бывшего командира 155-й бригады ВСУ задержали за массовое дезертирство военных

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. На Украине задержали бывшего командира 155-й бригады ВСУ, о массовом дезертирстве солдат которой ранее писали СМИ, сообщили в понедельник в СБУ.
Фамилия подозреваемого не называется, но, по версии ряда украинских СМИ, речь идет Дмитрии Рюмшине.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 08.01.2025
В ВСУ назвали причины дезертирства в обученной во Франции бригаде
8 января, 14:49
Ранее издание Midi Libre сообщило, что на Украине начали расследование по статье "Дезертирство" в отношении обученной во Франции бригады имени Анны Киевской. По данным украинских СМИ, на которые ссылается издание, 1700 из 2300 обученных во Франции солдат дезертировали вскоре после отправки на фронт. Позднее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский распорядился усилить эту бригаду, а командующий сухопутными войсками ВСУ Михаил Драпатый признал, что ее солдаты дезертируют. Позднее госбюро расследований Украины сообщило о задержании командира одной из рот 155-й бригады.
"СБУ и ГБР (госбюро расследований Украины - ред.) задержали экс-командира 155-й бригады ВСУ, который допустил дезертирство подчиненных", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. В ведомстве заявили, что в отношении задержанного готовятся обвинения по статье о бездеятельности военной власти в условиях военного положения. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Как сообщили в СБУ, задержанный не проинформировал вышестоящее командование о фактах массового дезертирства в бригаде, а также о неудовлетворительных результатах ведения боевых действий соединением.
Франция завершила 14 ноября обучение 2,3 тысячи украинских солдат из 155-й бригады ВСУ, включая три пехотных батальона, инженерный и артиллерийский корпус, подразделения наземно-воздушного наблюдения и разведки. Украинцев обучали полторы тысячи французских солдат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
Зеленский сделал признание о дезертирстве в ВСУ
3 января, 01:34
В конце ноября 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу для тех военнослужащих, кто впервые самовольно оставил воинскую часть. Согласно документу, военные, которые добровольно возвращались на службу до 1 января 2025 года, могли возобновить контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии. Данное решение, однако, не помогло исправить ситуацию: статистика показывает, что число не желающих служить растет.
Ранее британская газета Financial Times писала, что число дезертиров в ВСУ за десять месяцев 2024 года выросло почти в два раза по сравнению с общей статистикой за 2022 и 2023 годы, в 2024 году против них было возбуждено 60 тысяч уголовных дел. По словам неназванного украинского генерала, самый высокий уровень дезертирства отмечается у пехоты и штурмовых бригад.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.12.2024
Bloomberg назвал причину дезертирства спецподразделений ВСУ
6 декабря 2024, 11:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФранцияАлександр СырскийВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныСлужба безопасности Украины
 
 
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