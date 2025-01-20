https://ria.ru/20250120/ukraina-1994655009.html
Путин рассказал, на чем должен быть основан мир на Украине
Путин рассказал, на чем должен быть основан мир на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
Путин рассказал, на чем должен быть основан мир на Украине
Мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, которые проживают в этом регионе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:04:00+03:00
2025-01-20T17:04:00+03:00
2025-01-20T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, которые проживают в этом регионе, заявил президент России Владимир Путин. "Целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.
https://ria.ru/20250119/evropa-1994381799.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, на чем должен быть основан мир на Украине
Путин: мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей