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Путин рассказал, на чем должен быть основан мир на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:04 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994655009.html
Путин рассказал, на чем должен быть основан мир на Украине
Путин рассказал, на чем должен быть основан мир на Украине - РИА Новости, 20.01.2025
Путин рассказал, на чем должен быть основан мир на Украине
Мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, которые проживают в этом регионе, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T17:04:00+03:00
2025-01-20T17:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, которые проживают в этом регионе, заявил президент России Владимир Путин. "Целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.
https://ria.ru/20250119/evropa-1994381799.html
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россия, украина, владимир путин, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Владимир Путин, В мире
Путин рассказал, на чем должен быть основан мир на Украине

Путин: мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза
Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин проводит совещание с членами Совбеза. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Мир на Украине должен быть основан на уважении законных интересов людей, которые проживают в этом регионе, заявил президент России Владимир Путин.
"Целью должно быть не краткое перемирие, не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе", - сказал Путин на совещании с постоянными членами Совбеза России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.01.2025
Россия денацифицирует Европу
19 января, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаВладимир ПутинВ мире
 
 
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