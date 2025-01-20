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На Украине задержали трех комбригов за провал обороны в Харьковской области - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
15:58 20.01.2025 (обновлено: 16:21 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994638768.html
На Украине задержали трех комбригов за провал обороны в Харьковской области
На Украине задержали трех комбригов за провал обороны в Харьковской области - РИА Новости, 20.01.2025
На Украине задержали трех комбригов за провал обороны в Харьковской области
Троих бывших командиров бригад ВСУ задержали по обвинению в халатности, сообщило Государственное бюро расследований Украины в Telegram-канале. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T15:58:00+03:00
2025-01-20T16:21:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
харьковская область
государственное бюро расследований (гбр) украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Троих бывших командиров бригад ВСУ задержали по обвинению в халатности, сообщило Государственное бюро расследований Украины в Telegram-канале."ГБР задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году", — говорится в публикации.По информации ведомства, речь идет о бывших командирах оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона. Им вменяют небрежное отношение к военной службе, которое привело к потере территорий, личного состава и вооружения.&quot;Также действия командиров &lt;…&gt; сорвали мероприятия по охране государственной границы в зоне их ответственности. Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125-й отдельной бригады теробороны, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции&quot;, — отметили в ГБР.Там добавили, что бывших командиров доставят в Киев и предъявят им обвинение в халатном отношении к службе. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.Имена бывших командиров в ведомстве не называют. Но, как уточняет "Страна.ua", это бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин. Кроме того, в Черновцах задержали бывшего командира механизированной бригады "Анна Киевская" полковника Дмитрия Рюмшина.В мае российские войска начали наступление на Харьковском направлении и освободили несколько населенных пунктов. Наиболее ожесточенные бои развернулись в районе Волчанска и Липцев. Как отмечал в начале декабря глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, ситуация на этом участке фронта находится в фазе планомерного уничтожения противника посредством авиации и артиллерии.В конце мая Госбюро расследований заявило, что возбудило уголовное дело против 28 командиров 125-й отдельной бригады Сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.
https://ria.ru/20250117/sposob-1994239599.html
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в мире, вооруженные силы украины, харьковская область, государственное бюро расследований (гбр) украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Харьковская область, Государственное бюро расследований (ГБР) Украины

На Украине задержали трех комбригов за провал обороны в Харьковской области

© Фото : ГБР УкраиныЗадержание украинских генералов по делу о провале обороны в Харьковской области
Задержание украинских генералов по делу о провале обороны в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : ГБР Украины
Задержание украинских генералов по делу о провале обороны в Харьковской области
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Троих бывших командиров бригад ВСУ задержали по обвинению в халатности, сообщило Государственное бюро расследований Украины в Telegram-канале.
"ГБР задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году", — говорится в публикации.
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По информации ведомства, речь идет о бывших командирах оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона. Им вменяют небрежное отношение к военной службе, которое привело к потере территорий, личного состава и вооружения.
«

"Также действия командиров <…> сорвали мероприятия по охране государственной границы в зоне их ответственности. Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125-й отдельной бригады теробороны, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции", — отметили в ГБР.

Там добавили, что бывших командиров доставят в Киев и предъявят им обвинение в халатном отношении к службе. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.
Имена бывших командиров в ведомстве не называют. Но, как уточняет "Страна.ua", это бригадный генерал Юрий Галушкин, генерал-лейтенант Артур Горбенко и полковник Илья Лапин. Кроме того, в Черновцах задержали бывшего командира механизированной бригады "Анна Киевская" полковника Дмитрия Рюмшина.
В мае российские войска начали наступление на Харьковском направлении и освободили несколько населенных пунктов. Наиболее ожесточенные бои развернулись в районе Волчанска и Липцев. Как отмечал в начале декабря глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, ситуация на этом участке фронта находится в фазе планомерного уничтожения противника посредством авиации и артиллерии.
В конце мая Госбюро расследований заявило, что возбудило уголовное дело против 28 командиров 125-й отдельной бригады Сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныХарьковская областьГосударственное бюро расследований (ГБР) Украины
 
 
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