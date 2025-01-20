На Украине задержали трех комбригов за провал обороны в Харьковской области
© Фото : ГБР УкраиныЗадержание украинских генералов по делу о провале обороны в Харьковской области
© Фото : ГБР Украины
Задержание украинских генералов по делу о провале обороны в Харьковской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Троих бывших командиров бригад ВСУ задержали по обвинению в халатности, сообщило Государственное бюро расследований Украины в Telegram-канале.
"ГБР задержало генералов, бездействие которых привело к захвату части Харьковской области в 2024 году", — говорится в публикации.
В США назвали единственный способ закончить конфликт на Украине
17 января, 17:01
По информации ведомства, речь идет о бывших командирах оперативно-тактической группировки "Харьков", 125-й отдельной бригады территориальной обороны и 415-го отдельного стрелкового батальона. Им вменяют небрежное отношение к военной службе, которое привело к потере территорий, личного состава и вооружения.
«
"Также действия командиров <…> сорвали мероприятия по охране государственной границы в зоне их ответственности. Установлено, что бригадный генерал определил позиции обороны для 125-й отдельной бригады теробороны, которые не соответствовали ее боевым возможностям, к тому же он имел другие подразделения, которые могли усилить эти позиции", — отметили в ГБР.
Там добавили, что бывших командиров доставят в Киев и предъявят им обвинение в халатном отношении к службе. По этой статье им грозит до десяти лет лишения свободы.
В мае российские войска начали наступление на Харьковском направлении и освободили несколько населенных пунктов. Наиболее ожесточенные бои развернулись в районе Волчанска и Липцев. Как отмечал в начале декабря глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев, ситуация на этом участке фронта находится в фазе планомерного уничтожения противника посредством авиации и артиллерии.
В конце мая Госбюро расследований заявило, что возбудило уголовное дело против 28 командиров 125-й отдельной бригады Сухопутных войск, оставивших позиции в Харьковской области во время штурма российской армии.
Украины не будет: Лавров и Патрушев начали переговоры с Трампом
15 января, 08:00