https://ria.ru/20250120/ukraina-1994626270.html

На Украине признали невыносимую правду о завершении СВО

На Украине признали невыносимую правду о завершении СВО - РИА Новости, 20.01.2025

На Украине признали невыносимую правду о завершении СВО

Конфликт на Украине будет продолжаться до момента капитуляцией одной из сторон, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:53:00+03:00

2025-01-20T14:53:00+03:00

2025-01-20T15:15:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине будет продолжаться до момента капитуляцией одной из сторон, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога."Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причем капитуляция Украины, к сожалению, – более вероятный сценарий, нежели России", — признал он.Эксперт также выразил опасения в связи с тем, что даже в такой ситуации Киев продолжает выдвигать завышенные требования, не понимая, что урегулирование украинского конфликта является одним из элементов построения нового мирового порядка."Слишком много требовать по части урегулирования одного из элементов — это означает, в худшем случае, быть просто выставленным за рамки этого глобального миропорядка", — предупредил он.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.

https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html

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