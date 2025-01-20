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На Украине признали невыносимую правду о завершении СВО - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:53 20.01.2025 (обновлено: 15:15 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994626270.html
На Украине признали невыносимую правду о завершении СВО
На Украине признали невыносимую правду о завершении СВО - РИА Новости, 20.01.2025
На Украине признали невыносимую правду о завершении СВО
Конфликт на Украине будет продолжаться до момента капитуляцией одной из сторон, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:53:00+03:00
2025-01-20T15:15:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине будет продолжаться до момента капитуляцией одной из сторон, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога."Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причем капитуляция Украины, к сожалению, – более вероятный сценарий, нежели России", — признал он.Эксперт также выразил опасения в связи с тем, что даже в такой ситуации Киев продолжает выдвигать завышенные требования, не понимая, что урегулирование украинского конфликта является одним из элементов построения нового мирового порядка."Слишком много требовать по части урегулирования одного из элементов — это означает, в худшем случае, быть просто выставленным за рамки этого глобального миропорядка", — предупредил он.В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
https://ria.ru/20250120/general-1994624184.html
https://ria.ru/20250120/svo-1994630748.html
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На Украине признали невыносимую правду о завершении СВО

Киевский политолог Бортник: СВО закончится капитуляцией Украины

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Конфликт на Украине будет продолжаться до момента капитуляцией одной из сторон, заявил киевский политолог Руслан Бортник в эфире своего видеоблога.
"Война продолжится до момента капитуляции одной из сторон. Причем капитуляция Украины, к сожалению, – более вероятный сценарий, нежели России", — признал он.
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Эксперт также выразил опасения в связи с тем, что даже в такой ситуации Киев продолжает выдвигать завышенные требования, не понимая, что урегулирование украинского конфликта является одним из элементов построения нового мирового порядка.
«
"Слишком много требовать по части урегулирования одного из элементов — это означает, в худшем случае, быть просто выставленным за рамки этого глобального миропорядка", — предупредил он.
В июне Владимир Путин выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевМоскваВладимир ПутинНАТОРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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