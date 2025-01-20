На Украине задержали силовиков, закупавших запчасти для бронетехники
На Украине задержали чиновников, закупавших бронетехнику по завышенным ценам
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Госбюро расследований Украины сообщило о задержании должностных лиц сил логистики ВСУ, которые закупали запчасти для бронетехники по завышенным ценам.
«
"Сообщено о подозрении начальнику одного из центральных управлений командования сил логистики ВСУ, начальнику отдела этого управления и уже бывшему директору частного предприятия, которые нанесли государству ущерб более чем на 83 миллиона гривен (1,9 миллиона долларов) при закупке запчастей для бронетехники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госбюро.
Уточняется, что в 2022 году директор частного предприятия подал одному из управлений командования сил логистики ВСУ коммерческое предложение по поставке необходимых запчастей. При этом он намеренно завысил цену продукции и не имел соответствующего опыта изготовления. Должностные лица управления, отвечавшие за закупку, знали о наличии других поставщиков. Однако не осуществили соответствующих проверок предприятия и цен на рынке, формально провели переговоры с предприятием и объявили его победителем.
Должностным лицам ВСУ вменяется статья "Превышение служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения, по предварительному сговору". Экс-директору частного предприятия – "Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением". Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
На Украине разоблачили руководителей сил логистики ВСУ
20 ноября 2024, 19:25