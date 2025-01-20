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На Украине задержали силовиков, закупавших запчасти для бронетехники - РИА Новости, 20.01.2025
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14:43 20.01.2025
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994624015.html
На Украине задержали силовиков, закупавших запчасти для бронетехники
На Украине задержали силовиков, закупавших запчасти для бронетехники - РИА Новости, 20.01.2025
На Украине задержали силовиков, закупавших запчасти для бронетехники
Госбюро расследований Украины сообщило о задержании должностных лиц сил логистики ВСУ, которые закупали запчасти для бронетехники по завышенным ценам. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T14:43:00+03:00
2025-01-20T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Госбюро расследований Украины сообщило о задержании должностных лиц сил логистики ВСУ, которые закупали запчасти для бронетехники по завышенным ценам. "Сообщено о подозрении начальнику одного из центральных управлений командования сил логистики ВСУ, начальнику отдела этого управления и уже бывшему директору частного предприятия, которые нанесли государству ущерб более чем на 83 миллиона гривен (1,9 миллиона долларов) при закупке запчастей для бронетехники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госбюро. Уточняется, что в 2022 году директор частного предприятия подал одному из управлений командования сил логистики ВСУ коммерческое предложение по поставке необходимых запчастей. При этом он намеренно завысил цену продукции и не имел соответствующего опыта изготовления. Должностные лица управления, отвечавшие за закупку, знали о наличии других поставщиков. Однако не осуществили соответствующих проверок предприятия и цен на рынке, формально провели переговоры с предприятием и объявили его победителем. Должностным лицам ВСУ вменяется статья "Превышение служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения, по предварительному сговору". Экс-директору частного предприятия – "Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением". Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
https://ria.ru/20250120/sbu-1994622788.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины, происшествия
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
На Украине задержали силовиков, закупавших запчасти для бронетехники

На Украине задержали чиновников, закупавших бронетехнику по завышенным ценам

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Государственного бюро расследований Украины
Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Государственного бюро расследований Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв – РИА Новости. Госбюро расследований Украины сообщило о задержании должностных лиц сил логистики ВСУ, которые закупали запчасти для бронетехники по завышенным ценам.
«
"Сообщено о подозрении начальнику одного из центральных управлений командования сил логистики ВСУ, начальнику отдела этого управления и уже бывшему директору частного предприятия, которые нанесли государству ущерб более чем на 83 миллиона гривен (1,9 миллиона долларов) при закупке запчастей для бронетехники", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте госбюро.
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Уточняется, что в 2022 году директор частного предприятия подал одному из управлений командования сил логистики ВСУ коммерческое предложение по поставке необходимых запчастей. При этом он намеренно завысил цену продукции и не имел соответствующего опыта изготовления. Должностные лица управления, отвечавшие за закупку, знали о наличии других поставщиков. Однако не осуществили соответствующих проверок предприятия и цен на рынке, формально провели переговоры с предприятием и объявили его победителем.
Должностным лицам ВСУ вменяется статья "Превышение служебных полномочий, совершенных в условиях военного положения, по предварительному сговору". Экс-директору частного предприятия – "Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением". Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
Сообщения о коррупции на Украине, в частности, в военной сфере, звучат регулярно. Согласно результатам опроса, опубликованным изданием "Украинская правда" в апреле, больше половины жителей Украины считают коррупцию самой большой угрозой для развития страны.
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