https://ria.ru/20250120/ukraina-1994623327.html

В Раде заявили о несоблюдении законов при проведении мобилизации

В Раде заявили о несоблюдении законов при проведении мобилизации - РИА Новости, 20.01.2025

В Раде заявили о несоблюдении законов при проведении мобилизации

Депутат Верховной рады Максим Бужанский обвинил минобороны Украины, руководство сухопутных войск и военкоматы в несоблюдении законов при проведении мобилизации, РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T14:40:00+03:00

2025-01-20T14:40:00+03:00

2025-01-20T14:40:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Максим Бужанский обвинил минобороны Украины, руководство сухопутных войск и военкоматы в несоблюдении законов при проведении мобилизации, по его словам, вместо выписывания штрафов за нарушение правил мобилизации военнообязанных отлавливают на улицах. По его словам, в понедельник состоялось заседание правоохранительного комитета Рады и по вопросам нацбезопасности. На нем обсуждалось соблюдение прав и свобод граждан во время мобилизации. "В начале прошлого года с целью усиления мобилизации и превращения ее в цивилизованный процесс, а не в процесс ловли на улицах и кидания в автобус, Рада приняла два крайне непопулярных закона, об усилении мобилизации и об ответственности за нарушение правил воинского учета, неявке по повестке. Суть была в том, что рассылается тысяча повесток, например, по которым не пришло 500 человек", - написал Бужанский в своем Telegram-канале. По его словам, документы предполагали штраф за неявку по повестке и арест счетов и имущества в случае его неуплаты, а не предполагали никакой "ловли уклонистов на улицах". "Оказалось, что штрафы выписаны примерно на 12% уклонившихся от повесток, примерно 45% уклонившихся объявлено в розыск. Минобороны, руководство сухопутных войск и ТЦК (так на Украине называют военкоматы – ред.) не выполняют принятые Радой законы. Поэтому происходит то, что мы видим на улицах, не сработали заложенные в законы механизмы", - отметил Бужанский. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.

https://ria.ru/20250117/rada-1994103237.html

https://ria.ru/20250116/bunt-1994083550.html

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в мире, украина, верховная рада украины, максим бужанский, вооруженные силы украины