В Черниговской области прогремел взрыв
В Черниговской области прогремел взрыв во время воздушной тревоги
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские пожарные
© AP Photo / Leo Correa
Украинские пожарные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Взрыв прогремел в понедельник в Черниговской области на фоне воздушной тревоги, сообщило агентство РБК-Украина.
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Черниговской области звучит воздушная тревога.
"В Черниговской области прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале агентства.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18