https://ria.ru/20250120/ukraina-1994584067.html

На Украине сделали тяжелое признание перед инаугурацией Трампа

На Украине сделали тяжелое признание перед инаугурацией Трампа - РИА Новости, 20.01.2025

На Украине сделали тяжелое признание перед инаугурацией Трампа

Депутат верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обратил внимание на то, что его коллег не пригласили на инаугурацию... РИА Новости, 20.01.2025

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутат верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обратил внимание на то, что его коллег не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Telegram-канале."Примечательно, что команда Трампа не пригласила в Вашингтон никого из украинских политиков, представленных в парламенте. Это подтверждает мой тезис, что ни с кем из них диалог не ведется и вестись вряд ли будет", — говорится в публикации. Кроме того, он назвал украинских политиков шайкой предателей.В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Также Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994570646.html

https://ria.ru/20250120/tramp-1994551656.html

киев

сша

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в мире, киев, нато, дональд трамп, сша, вашингтон (штат)