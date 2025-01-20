На Украине сделали тяжелое признание перед инаугурацией Трампа
Нардеп Дубинский: команда Трампа не ведет диалог с украинскими политиками
© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутат верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обратил внимание на то, что его коллег не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Примечательно, что команда Трампа не пригласила в Вашингтон никого из украинских политиков, представленных в парламенте. Это подтверждает мой тезис, что ни с кем из них диалог не ведется и вестись вряд ли будет", — говорится в публикации.
Кроме того, он назвал украинских политиков шайкой предателей.
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Также Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Также Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.