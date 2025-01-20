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На Украине сделали тяжелое признание перед инаугурацией Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:01 20.01.2025 (обновлено: 12:40 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994584067.html
На Украине сделали тяжелое признание перед инаугурацией Трампа
На Украине сделали тяжелое признание перед инаугурацией Трампа - РИА Новости, 20.01.2025
На Украине сделали тяжелое признание перед инаугурацией Трампа
Депутат верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обратил внимание на то, что его коллег не пригласили на инаугурацию... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T12:01:00+03:00
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специальная военная операция на украине
в мире
киев
нато
дональд трамп
сша
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутат верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обратил внимание на то, что его коллег не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Telegram-канале."Примечательно, что команда Трампа не пригласила в Вашингтон никого из украинских политиков, представленных в парламенте. Это подтверждает мой тезис, что ни с кем из них диалог не ведется и вестись вряд ли будет", — говорится в публикации. Кроме того, он назвал украинских политиков шайкой предателей.В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Также Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994570646.html
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в мире, киев, нато, дональд трамп, сша, вашингтон (штат)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, НАТО, Дональд Трамп, США, Вашингтон (штат)
На Украине сделали тяжелое признание перед инаугурацией Трампа

Нардеп Дубинский: команда Трампа не ведет диалог с украинскими политиками

© AP Photo / Evan VucciИзбранный президент США Дональд Трамп
Избранный президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Избранный президент США Дональд Трамп
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Депутат верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене, обратил внимание на то, что его коллег не пригласили на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Telegram-канале.
"Примечательно, что команда Трампа не пригласила в Вашингтон никого из украинских политиков, представленных в парламенте. Это подтверждает мой тезис, что ни с кем из них диалог не ведется и вестись вряд ли будет", — говорится в публикации.
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Кроме того, он назвал украинских политиков шайкой предателей.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.

Также Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевНАТОДональд ТрампСШАВашингтон (штат)
 
 
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