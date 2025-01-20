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Трампу предсказали неожиданное будущее из-за Украины - РИА Новости, 20.01.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:04 20.01.2025 (обновлено: 12:59 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994570646.html
Трампу предсказали неожиданное будущее из-за Украины
Трампу предсказали неожиданное будущее из-за Украины - РИА Новости, 20.01.2025
Трампу предсказали неожиданное будущее из-за Украины
Украина может стать для избранного президента США Дональда Трампа новой войной во Вьетнаме, заявил в интервью Politico его бывший советник Стивен Бэннон. "Если... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T11:04:00+03:00
2025-01-20T12:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украина может стать для избранного президента США Дональда Трампа новой войной во Вьетнаме, заявил в интервью Politico его бывший советник Стивен Бэннон. "Если мы не будем осторожны, это превратится во "Вьетнам" Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал "хозяином" этой войны, и она стала его войной, а не войной [его предшественника] Линдона Джонсона", — говорится в публикации. Бэннон добавил, что Трамп должен разъяснить Владимиру Зеленскому, что “в городе появился новый шериф" и показать ему, что намерен быстро заключить сделку. В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса. Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994551656.html
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994546103.html
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в мире, украина, дональд трамп, стив бэннон, нато, ричард никсон, киев, вьетнам
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Стив Бэннон, НАТО, Ричард Никсон, Киев, Вьетнам
Трампу предсказали неожиданное будущее из-за Украины

Экс-советник Бэннон: Украина может стать для Трампа войной во Вьетнаме

© Фото : The White HouseОфициальный портрет избранного президента Дональда Трампа
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : The White House
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украина может стать для избранного президента США Дональда Трампа новой войной во Вьетнаме, заявил в интервью Politico его бывший советник Стивен Бэннон.

"Если мы не будем осторожны, это превратится во "Вьетнам" Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал "хозяином" этой войны, и она стала его войной, а не войной [его предшественника] Линдона Джонсона", — говорится в публикации.
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Бэннон добавил, что Трамп должен разъяснить Владимиру Зеленскому, что “в городе появился новый шериф" и показать ему, что намерен быстро заключить сделку.

В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.

Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.

Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампСтив БэннонНАТОРичард НиксонКиевВьетнам
 
 
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