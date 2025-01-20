https://ria.ru/20250120/ukraina-1994570646.html

Трампу предсказали неожиданное будущее из-за Украины

Трампу предсказали неожиданное будущее из-за Украины - РИА Новости, 20.01.2025

Трампу предсказали неожиданное будущее из-за Украины

Украина может стать для избранного президента США Дональда Трампа новой войной во Вьетнаме, заявил в интервью Politico его бывший советник Стивен Бэннон. "Если... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T11:04:00+03:00

2025-01-20T11:04:00+03:00

2025-01-20T12:59:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дональд трамп

стив бэннон

нато

ричард никсон

киев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/01/10/1993968773_0:255:696:646_1920x0_80_0_0_4f20eacde34953af6deb1adb6b25b237.jpg

МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украина может стать для избранного президента США Дональда Трампа новой войной во Вьетнаме, заявил в интервью Politico его бывший советник Стивен Бэннон. "Если мы не будем осторожны, это превратится во "Вьетнам" Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал "хозяином" этой войны, и она стала его войной, а не войной [его предшественника] Линдона Джонсона", — говорится в публикации. Бэннон добавил, что Трамп должен разъяснить Владимиру Зеленскому, что “в городе появился новый шериф" и показать ему, что намерен быстро заключить сделку. В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России. Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса. Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994551656.html

https://ria.ru/20250120/ukraina-1994546103.html

украина

киев

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, стив бэннон, нато, ричард никсон, киев, вьетнам