Трампу предсказали неожиданное будущее из-за Украины
Экс-советник Бэннон: Украина может стать для Трампа войной во Вьетнаме
© Фото : The White HouseОфициальный портрет избранного президента Дональда Трампа
© Фото : The White House
Официальный портрет избранного президента Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Украина может стать для избранного президента США Дональда Трампа новой войной во Вьетнаме, заявил в интервью Politico его бывший советник Стивен Бэннон.
"Если мы не будем осторожны, это превратится во "Вьетнам" Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал "хозяином" этой войны, и она стала его войной, а не войной [его предшественника] Линдона Джонсона", — говорится в публикации.
"Если мы не будем осторожны, это превратится во "Вьетнам" Трампа. Именно это произошло с Ричардом Никсоном. В итоге он стал "хозяином" этой войны, и она стала его войной, а не войной [его предшественника] Линдона Джонсона", — говорится в публикации.
Бэннон добавил, что Трамп должен разъяснить Владимиру Зеленскому, что “в городе появился новый шериф" и показать ему, что намерен быстро заключить сделку.
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.
Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.
В декабре прошлого года агентство Reuters сообщало, что план Трампа по урегулированию конфликта на Украине предполагает отказ Киева от членства в НАТО и территориальные уступки в пользу России.
Кроме того, Трамп заявлял, что СВО никогда бы не началась, если бы тогда он был президентом вместо Джо Байдена. Он также обещал в случае своего переизбрания добиться урегулирования этого вопроса.
Путин в июне выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций.