https://ria.ru/20250120/ukraina-1994546103.html

В США раскрыли имя чиновника, помешавшего переговорам России и Украины

В США раскрыли имя чиновника, помешавшего переговорам России и Украины - РИА Новости, 20.01.2025

В США раскрыли имя чиновника, помешавшего переговорам России и Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в 2022 году, пишет New York Times. "В конце 2022 года председатель объединенного... РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T08:27:00+03:00

2025-01-20T08:27:00+03:00

2025-01-20T09:42:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в 2022 году, пишет New York Times. "В конце 2022 года председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Украина <...> начала переговоры с Москвой. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий", — говорится в публикации. В статье отмечается, что он часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия на Украину. В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".

https://ria.ru/20250120/tramp-1994551656.html

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