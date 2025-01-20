В США раскрыли имя чиновника, помешавшего переговорам России и Украины
NYT: Энтони Блинкен настоял на продолжении украинского конфликта в 2022 году
Флаги России и Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в 2022 году, пишет New York Times.
"В конце 2022 года председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Украина <...> начала переговоры с Москвой. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий", — говорится в публикации.
"В конце 2022 года председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Украина <...> начала переговоры с Москвой. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что он часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия на Украину.
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".