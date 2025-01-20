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В США раскрыли имя чиновника, помешавшего переговорам России и Украины - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 20.01.2025 (обновлено: 09:42 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/ukraina-1994546103.html
В США раскрыли имя чиновника, помешавшего переговорам России и Украины
В США раскрыли имя чиновника, помешавшего переговорам России и Украины - РИА Новости, 20.01.2025
В США раскрыли имя чиновника, помешавшего переговорам России и Украины
Госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в 2022 году, пишет New York Times. "В конце 2022 года председатель объединенного... РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T08:27:00+03:00
2025-01-20T09:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
москва
сша
энтони блинкен
марк милли
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в 2022 году, пишет New York Times. "В конце 2022 года председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Украина &lt;...&gt; начала переговоры с Москвой. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий", — говорится в публикации. В статье отмечается, что он часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия на Украину. В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
https://ria.ru/20250120/tramp-1994551656.html
https://ria.ru/20250120/vashington-1994497781.html
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в мире, украина, москва, сша, энтони блинкен, марк милли
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Москва, США, Энтони Блинкен, Марк Милли
В США раскрыли имя чиновника, помешавшего переговорам России и Украины

NYT: Энтони Блинкен настоял на продолжении украинского конфликта в 2022 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкФлаги России и Украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен настоял на продолжении конфликта на Украине в 2022 году, пишет New York Times.

"В конце 2022 года председатель объединенного комитета начальников штабов Марк Милли предложил, чтобы Украина <...> начала переговоры с Москвой. Однако Блинкен настоял на продолжении боевых действий", — говорится в публикации.
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В США раскрыли, кто поможет России выгодно закончить конфликт на Украине
09:27
В статье отмечается, что он часто выступал против менее решительных чиновников Пентагона в пользу отправки мощного американского оружия на Украину.

В конце ноября прошлого года глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что военные действия на Украине могли завершится еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны, после переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший тогда премьером Великобритании Джонсон призвал Киев ничего не подписывать с Россией и "просто воевать".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМоскваСШАЭнтони БлинкенМарк Милли
 
 
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