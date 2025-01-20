В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам в Сумской области
© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Несколько объектов в Сумской области стали целью ударов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Вечером 19 января в 20:25 был прилет на восточной окраине города", — сказал он.
По словам координатора подполья, при ударе погибли 18 военных ВСУ, еще около 30 пострадали.
Помимо этого, как заявили в сопротивлении:
- В 23:35 произошла атака на восточную окраину Сум в районе Полевого аэродрома Михайловка, где тренируют операторов дронов и откуда запускают беспилотники;
- В 00:45 — удар в направлении железнодорожной станции в этом регионе;
- В 01:20 — взрыв в направлении Шосткинского института СумГУ, рядом с которым находятся склады и другие объекты, используемые военными.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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