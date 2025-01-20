https://ria.ru/20250120/udar-1994542534.html

В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам в Сумской области

В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам в Сумской области - РИА Новости, 20.01.2025

В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам в Сумской области

Несколько объектов в Сумской области стали целью ударов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 20.01.2025

2025-01-20T07:23:00+03:00

2025-01-20T07:23:00+03:00

2025-01-20T07:27:00+03:00

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Несколько объектов в Сумской области стали целью ударов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вечером 19 января в 20:25 был прилет на восточной окраине города", — сказал он.По словам координатора подполья, при ударе погибли 18 военных ВСУ, еще около 30 пострадали.Помимо этого, как заявили в сопротивлении:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250120/tramp-1994529139.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, сумская область, сумы, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины