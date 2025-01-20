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В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам в Сумской области - РИА Новости, 20.01.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:23 20.01.2025 (обновлено: 07:27 20.01.2025)
https://ria.ru/20250120/udar-1994542534.html
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам в Сумской области
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам в Сумской области - РИА Новости, 20.01.2025
В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам в Сумской области
Несколько объектов в Сумской области стали целью ударов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 20.01.2025
2025-01-20T07:23:00+03:00
2025-01-20T07:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сумская область
сумы
украина
сергей лебедев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Несколько объектов в Сумской области стали целью ударов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Вечером 19 января в 20:25 был прилет на восточной окраине города", — сказал он.По словам координатора подполья, при ударе погибли 18 военных ВСУ, еще около 30 пострадали.Помимо этого, как заявили в сопротивлении:В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250120/tramp-1994529139.html
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в мире, сумская область, сумы, украина, сергей лебедев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумская область, Сумы, Украина, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины

В подполье сообщили об ударах по нескольким объектам в Сумской области

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинские пожарные
Украинские пожарные - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Украинские пожарные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости. Несколько объектов в Сумской области стали целью ударов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Вечером 19 января в 20:25 был прилет на восточной окраине города", — сказал он.
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По словам координатора подполья, при ударе погибли 18 военных ВСУ, еще около 30 пострадали.
Помимо этого, как заявили в сопротивлении:
  • В 23:35 произошла атака на восточную окраину Сум в районе Полевого аэродрома Михайловка, где тренируют операторов дронов и откуда запускают беспилотники;
  • В 00:45 — удар в направлении железнодорожной станции в этом регионе;
  • В 01:20 — взрыв в направлении Шосткинского института СумГУ, рядом с которым находятся склады и другие объекты, используемые военными.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСумская областьСумыУкраинаСергей ЛебедевВооруженные силы Украины
 
 
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